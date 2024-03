Russie – Iran: cette nouvelle coopération irrite les USA

En provenance de la base de lancement russe de Vostotchny, le satellite « Pars-I », entièrement conçu par l’Iran, a été lancé avec succès grâce au lanceur russe Soyouz-2.1b. Ce développement récent a été confirmé par les médias d’État iraniens, qui ont diffusé l’événement en direct à la télévision publique. Issa Zareppur, le ministre iranien des Télécommunications, a souligné l’importance de cet accomplissement, mettant en avant l’expertise iranienne dans le développement du satellite, marquant ainsi une étape importante dans le programme spatial du pays.

Les États-Unis n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement face à cet événement, le considérant comme un signe inquiétant de la collaboration militaire croissante entre l’Iran et la Russie. Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, a souligné les implications néfastes de ce partenariat, non seulement pour l’Ukraine et les voisins de l’Iran, mais aussi pour la stabilité internationale. Il a également averti que des sanctions supplémentaires pourraient être imposées à l’Iran si le pays venait à fournir des missiles balistiques à la Russie.

Publicité

Cette initiative iranienne s’inscrit dans une série de lancements spatiaux, dont trois satellites mis en orbite simultanément en janvier, ainsi que le lancement du satellite de recherche Soraya par l’Organisation spatiale iranienne. Téhéran insiste sur le caractère pacifique de ses activités aérospatiales, affirmant leur conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Cependant, les capacités de lancement satellite de l’Iran suscitent des inquiétudes parmi les gouvernements occidentaux, craignant une dualité d’usage avec les technologies de missiles balistiques.

Rappelons que l’année dernière avait déjà été marquée par un lancement satellite depuis le Kazakhstan, attirant l’attention et les critiques de Washington qui soupçonnait des fins d’espionnage.

Cette dynamique entre l’Iran et la Russie, illustrée par le lancement récent du satellite, soulève des préoccupations quant à la stabilité internationale. La Russie tente depuis les sanctions de nouer des relations avec les pays visés par les occidentaux comme la Corée du nord ou l’Iran. Une situation qui inquiète encore plus les occidentaux.