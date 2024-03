Subvention des casques au Bénin : réaction du Porte-parole du gouvernement

Depuis le lancement de la répression des infractions au code de la route il y a quelques semaines, les casques figurent désormais parmi les biens indispensables à ceux qui se servent d’une moto pour leurs déplacements. Le gouvernement béninois ne peut-il pas subventionner les casques pour nous faciliter la tâche ? Telle est la question que bon nombre de citoyens lancent à tout bout de champ. Ainsi, le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji n’a pas échappé à une telle interrogation le samedi 23 mars dernier, lors d’une sortie médiatique dans le département du Mono.

Le Porte-parole du gouvernement a fait savoir que le gouvernement ne pourra pas subventionner les casques. Premièrement, parce que les casques constituent un produit ordinaire et deuxième, parce que le Bénin compte des multitudes d’importateurs de casques. ‹‹ Les casques, c’est un produit ordinaire de tous les jours. Et vous avez des multitudes d’importateurs de casques au Bénin. Pour qui on va subventionner et pour qui on ne va pas subventionner ? Quelle est la qualité qu’il faut subventionner ? Ce n’est pas possible », a-t-il déclaré.

Il importe quand même de notifier que les vendeurs de casques profitent de la répression pour gonfler le prix de leurs articles. Une situation qui amplifie les difficultés des citoyens. Alors, Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement, a invité les commerçants à s’abstenir de la surenchère des prix des casques. « On va demander aux vendeurs d’éviter de profiter de la situation pour appauvrir encore nos populations », a-t-il dit.