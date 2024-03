Suspension de dotation en carburant au Bénin : Les dénonciations se multiplient

La dernière lettre de la Direction Nationale de Contrôle Financier (Dncf) continue de susciter des réactions au sein des travailleurs. En effet, par le canal d’un point de presse, ce jeudi 28 mars, le Collectif des Syndicats du Ministère de l’Énergie, de l’eau et des mines est monté au créneau pour dénoncer la suspension des dotations en carburant aux personnels des ministères et des institutions et divers. Selon ces travailleurs, la décision n’aurait d’autres buts que de les appauvrir davantage. Le syndicat pense faire recours à tous les moyens dont il dispose afin de reprendre ce qui leur a été enlevé.

Rappelons qu’avant le Collectif des Syndicats du Ministère de l’Énergie, de l’eau et des mines, des syndicats de l’administration étaient déjà montés au créneau pour dénoncer cette décision. Lors d’une séance de concertation tenue par les secrétaires généraux d’une dizaine de syndicats de l’administration publique il y a une dizaine de jours, ces derniers avaient martelé leur désaccord face à cette décision. Ces responsables syndicaux soutiennent notamment qu’il n’existe dans aucun ministère, encore moins dans une institution, une ligne budgétaire intitulée « dotation individuelle de carburant aux agents de l’État ».

Publicité

Noël Chadaré dénonce

Notons que la mesure a été prise le 12 mars 2024 par la note circulaire N°033 c/MEF/DNCF/SP relative au rappel d’interdiction d’attribution individuelle de dotation de carburant aux agents de l’État. Depuis, cette décision ne cesse de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. Alors qu’il avait été l’invité du Grand Format de Canal 3 ce dimanche 24 mars 2024, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) Noël Chadaré s’est prononcé sur cette suspension. Il s’est notamment demandé si la note du Directeur Nationale de Contrôle Financier (Dncf) est au-dessus des arrêtés ministériels. « Quelque part, ce n’est pas juste. Vous augmentez les salaires et vous récupérez les dotations », avait-il déploré.