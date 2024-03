TNT au Bénin : Le kit de réception sera cédé à 5 000 FCFA au lieu de 18 000 FCFA

Au Bénin, le kit de réception sera cédé à la population au prix de 5.000 FCFA au lieu de 18.000 FCFA, soit 3.500 FCFA pour le décodeur et 1.500 FCFA pour l’antenne et les accessoires. C’est l’une des décisions issues du conseil des ministres tenu ce mercredi 6 mars 2024 sous le regard très attentif du président Patrice Talon. Cette décision suite à l’approbation du compte rendu du schéma national d’arrêt de la télévision analogique terrestre et de basculement vers la télévision numérique terrestre (TNT).

Conformément à ce schéma national d’extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, le Bénin envisage un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024. « Selon la note stratégique relative au lancement de la TNT remémoré approuvée en Conseil des ministres le 07 octobre 2020, il a été retenu la mise à disposition de décodeurs numériques et accessoires de réception de la TNT en République du Bénin », lit-on dans le compte rendu du conseil des ministres.

Publicité

L’objectif au départ est de permettre à la population de s’approvisionner librement en décodeurs et accessoires de réception auprès des distributeurs. Mais à l’approche de la date fatidique qui n’est rien d’autre que le 1ᵉʳ avril, les béninois peinent encore à se procurer le kit nécessaire pour la réception de la TNT. Conscient des difficultés que rencontrent les populations, le gouvernement met en œuvre des mesures d’accompagnement pour permettre leur permettre de se procurer le kit.

« À travers une décision du Conseil des ministres de ce mercredi 06 mars 2024, l’État béninois subventionne chaque kit de réception à hauteur de treize mille (13.000) FCFA. Concrètement, sur la base de cette décision, le kit de réception sera cédé à la population au prix de 5.000 FCFA au lieu de 18.000 FCFA, soit 3.500 FCFA pour le décodeur et 1.500 FCFA pour l’antenne et les accessoires », indique le relevé du compte rendu du conseil des ministres.

« C’est une nouvelle mesure d’accompagnement qui vient s’ajouter à tout ce qui est déjà fait pour que l’implémentation de la TNT soit optimale et que la TNT soit accessible à tout le monde », justifie le gouvernement. Selon le compte rendu, cette mesure d’accompagnement du gouvernement va s’étendre jusqu’à l’épuisement des stocks de matériels acquis avec l’appui de l’État. Il faut préciser que le basculement ne sera pas brutal et le Bénin a choisi de le faire selon un mécanisme progressif d’extinction zone par zone qui débutera le 1ᵉʳ avril 2024.