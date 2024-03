USA – Chine: la guerre technologique prend une nouvelle dimension

Dans une initiative audacieuse visant à réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères, la Chine a récemment annoncé de nouvelles directives interdisant l’utilisation des microprocesseurs américains d’Intel et d’AMD dans les ordinateurs et serveurs gouvernementaux. Cette décision marque une étape significative dans la campagne de Pékin pour promouvoir les produits technologiques nationaux et réduire l’influence étrangère dans ses infrastructures informatiques.

Les autorités chinoises ont dévoilé ces nouvelles directives fin décembre, soulignant l’importance de privilégier les solutions locales en matière de matériel et de logiciels. En plus de bloquer l’utilisation des puces Intel et AMD, les programmes Windows et les bases de données étrangers de Microsoft seront également mis de côté au profit d’options nationales. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de localisation technologique, notamment dans les entreprises publiques, et reflète les efforts déployés par la Chine pour créer des alternatives nationales aux technologies étrangères.

Les mesures adoptées par la Chine ne sont pas isolées. Elles surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, où des actions similaires ont été prises pour restreindre les exportations de technologies avancées vers la Chine et encourager la production nationale. Les récentes sanctions imposées par Washington à un nombre croissant d’entreprises chinoises pour des raisons de sécurité nationale ont probablement incité Pékin à accélérer ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.

Les nouvelles directives chinoises imposent des critères stricts lors des achats publics, exigeant des processeurs et des systèmes d’exploitation « sûrs et fiables ». Ces critères sont définis par le Centre chinois d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information, qui a publié une liste de processeurs et de systèmes d’exploitation approuvés, tous provenant d’entreprises chinoises. Parmi les entreprises approuvées figurent Huawei et le groupe Phytium, malgré leur inscription sur la liste noire des exportations américaines.

Cette refonte des achats publics s’inscrit dans une stratégie plus large d’autarcie technologique, connue sous le nom de xinchuang, qui vise à promouvoir l’innovation et l’indépendance technologique dans les secteurs militaire, gouvernemental et étatique. Les autorités chinoises ont fixé des objectifs ambitieux, demandant aux entreprises publiques de transitionner vers des fournisseurs nationaux d’ici 2027.

Cette décision aura un impact significatif sur les entreprises technologiques américaines opérant en Chine, en particulier sur les principaux fabricants de processeurs pour PC tels qu’Intel et AMD. La Chine représente un marché crucial pour ces entreprises, et leur exclusion des achats gouvernementaux pourrait entraîner une baisse des ventes et une perte de parts de marché.

Microsoft, qui fournit également des solutions logicielles en Chine, pourrait également ressentir les effets de ces nouvelles directives. Bien que la société n’ait pas divulgué ses revenus spécifiques provenant de la Chine, l’accent mis par Pékin sur les solutions logicielles nationales pourrait limiter les opportunités commerciales pour Microsoft dans le pays.