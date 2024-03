USA : un rapport alerte sur un risque d’extinction pour l’humanité

Aux États-Unis, un récent rapport est venu mettre un gros point rouge au développement des nouvelles technologies. Selon le document, certains progrès représenteraient un risque grave pour l’humanité, au point même de présenter un danger pour l’existence même de l’Homme sur la planète.

Ce rapport cible notamment l’intelligence artificielle. Un document sous forme de mise en garde, qui invite le gouvernement américain à agir le plus rapidement possible, et ce, de manière décisive, pour éventuellement être en mesure de contrecarrer la menace, si celle-ci venait à devenir réalité. Une alerte qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction, mais qui se doit d’être prise au sérieux.

L’IA peut-elle entraîner la fin du monde ?

L’essor rapide de l’intelligence artificielle générative et l’intelligence artificielle générale peut, à terme, représenter une menace claire pour la sécurité mondiale. Ces menaces peuvent se transformer en conflit qui, à terme, pourrait nécessiter l’utilisation de l’arme nucléaire. Il faut donc se protéger. Malheureusement, ce genre de systèmes de défense n’existe pas encore.

Mais il faut aller vite ! En effet, l’intelligence artificielle générale est attendue pour les cinq prochaines années. En d’autres termes, il faut désormais cinq ans pour que le gouvernement américain trouve une solution à cette technologie qui peut être utilisée de manière totalement déstabilisatrice. À l’heure où les tensions sont vives aux quatre coins de la planète, il est essentiel d’être armé.

Les gouvernement doivent se préparer

Pour cela, le gouvernement pourrait éventuellement travailler de concert avec quatre voire cinq sociétés spécialisées dans ce domaine, et qui sont américaines. On pense à OpenAI, à Google, à Meta ou encore à Microsoft et Nvidia, quand bien même certains rapports font état de craintes au sein même de ces entreprises, notamment en ce qui concerne la prise de décision et la direction prise par certains projets.