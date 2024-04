Afrique : la Chine dame le pion aux USA dans un domaine clé

L’Afrique représente aujourd’hui un enjeu géostratégique très important pour de nombreuses puissances mondiales. Le monde va se baser sur le continent africain afin de construire le monde de demain. De ce fait, les plus grandes nations de la planète se livrent une bataille sans merci pour étendre leur influence sur le continent. La Chine et les USA en particulier mobilisent d’immenses pour positionner leur soft power en Afrique.

À ce jeu, c’est l’Empire du Milieu qui l’emporte sur l’Oncle Sam si l’on s’en tient au rapport publié par l’institut de sondage américain Gallup. L’institut US a démontré que l’influence de la Chine est en constante hausse sur le continent. En outre, la perception positive de l’influence de la deuxième puissance mondiale a connu un grand bond dans plusieurs pays africains, dont le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée.

L’institut Gallup a mené son étude en 2023 dans plus de 36 pays africains. Le groupe américain s’est basé sur des sondés âgés de plus de 15 ans. Le but premier était de réaliser une comparaison de la perception de l’influence de quatre puissances que sont les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et la Russie. La Chine et les USA se sont clairement détachés dans les réponses des sondés.

L’Allemagne vient en 3ᵉ position alors que la Russie est 4ᵉ. En résumé, 58% des citoyens africains estiment que la Chine est une puissance influente sur le continent. Dans l’autre sens, 56% des citoyens africains affirment que l’Amérique est une puissante influente en Afrique. Le chiffre est de 54% pour l’Allemagne et 42% pour la Russie. Le rapport de l’institut Gallup montre que la Russie a réalisé une importante progression.

Selon les africains, le Kremlin possède un statut de puissance influente sur le continent. En 2022, le pourcentage de citoyens africains qui considéraient la Russie comme une puissance influente sur le continent était de 34%. Actuellement à 42%, on réalise le grand bond opéré par la nation de l’Europe de l’Est. Dans les pays sahéliens comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, l’influence russe a atteint des sommets.