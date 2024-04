 Agetip-Bénin : Voici les derniers développements de l’affaire devant la Criet

Le dossier Agétip-Bénin est toujours devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Dans l’après-midi de ce lundi 22 avril, la demande des avocats relative à une mise en liberté provisoire des accusés a été rejetée. Elle avait été formulée à la dernière audience. Le premier responsable de l’agence a enchaîné directement avec sa comparution à la barre. Il a répondu aux différentes interrogations de la cour, des avocats et du premier substitut du procureur spécial.

Rappelons que, les différents mis en cause dans ce dossier sont poursuivis pour abus de biens sociaux, blanchiment de capitaux et complicité. Depuis le 1ᵉʳ décembre dernier, ils ont tous été mis sous mandat de dépôt. Dès le début, ils ont plaidé non coupable. Raymond Adékambi, est impliqué dans deux affaires distinctes. Le montant total du préjudice qui lui est reproché s’élève à plus de 1,7 milliard FCFA. Le premier dossier concerne un présumé détournement de 1,6 milliard FCFA. La deuxième affaire impliquant Raymond Adékambi concerne un préjudice évalué à 113 millions de FCFA.

Notons que, l’Agence d’exécution des travaux publics (Agetip-Bénin) est une société qui a pour mission d’assurer pour le compte de l’État, des collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales ou privées, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la conduite d’opérations ou l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; de promouvoir l’emploi et les Petites et moyennes entreprises (Pme) à travers la réalisation de ses activités et de conduire toutes opérations commerciales et industrielles.