Assemblée Nationale du Bénin: La proposition de loi d’amnistie programmée

L’Assemblée Nationale du Bénin se prépare à ouvrir sa première session ordinaire de l’année 2024, une session qui promet d’être chargée en débats et en enjeux politiques majeurs. Parmi les plus de 25 dossiers inscrits à l’ordre du jour, se distingue une proposition de loi spéciale portant amnistie et/ou abandon de poursuites judiciaires au profit de certaines personnalités politiques. L’information a été rendue publique par Vitali Boton, porte-parole du Président Vlavonou au cours d’une conférence de presse ce jour.

Cette proposition, émanant des députés du parti Les Démocrates, sera étudié dans les prochains jours par les députés de la 9è législature. Elle vise à offrir une porte de sortie aux personnalités politiques de premier plan, telles que Reckya Madougou et le professeur Joël Aïvo, tous deux condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement.

La proposition s’étend également aux « exilés » politiques, tels que Komi Koutché, Sébastien Ajavon et Valentin Djenontin, dont le retour au pays est ardemment réclamé par l’opposition au pouvoir du Président Patrice Talon depuis plusieurs années. Boni Yayi, élu à la tête du parti Les Démocrates en octobre 2023, a d’ailleurs fait de la libération des détenus politiques et du retour des exilés politiques une priorité absolue.

Pour lui et ses partisans, cette proposition de loi spéciale d’amnistie représente un moyen essentiel de rétablir la justice et de promouvoir la réconciliation nationale. Plus d’informations dans les prochaines heures.