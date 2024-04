Audit du fichier électoral au Bénin : la prochaine pomme de discorde entre pouvoir et opposition ?

La liste électorale qui servira pour les élections générales de 2026 sera- t- elle vraiment auditée ou non ? La question mérite d’être posée au regard de tout ce qui se passe depuis un moment dans le pays. Après la promesse de Patrice Talon faite aux responsables du parti Les Démocrates en novembre dernier, plus aucune information n’a filtré à ce jour. L’opposition béninoise avait obtenu satisfaction sur l’audit du fichier électoral. Les Démocrates ont le choix du prestataire et Patrice Talon se dit prêt à payer si le financement fait défaut.

C’est l’issue de la rencontre entre les deux parties le lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina. « Nous avons obtenu de faire l’audit de la liste et d’organiser le suivi de la liste en période électorale. Nous avons aussi obtenu d’être impliqués dans le personnel électoral. Nous avons donné des arguments de droit qui justifient que nous soyons à la Céna. Le président n’a pas cette compréhension. Nous voulons des élections inclusives qui garantissent à chacun une certaine confiance. C’est pour le bien du pays, c’est pour la paix dans le pays », avait déclaré le premier vice-président du parti Eric Houndété après les échanges avec Talon.

