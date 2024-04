Bénin : accusé de vendre des motos à des terroristes, il se défend à la barre

Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), un homme est poursuivi pour « appartenance à une organisation terroriste ». Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause est soupçonné de vendre des motos aux terroristes et de les appuyer dans l’approvisionnement en carburant. Face aux juges, l’accusé n’a pas reconnu les faits a lui reproché et martèle ne jamais appartenir à une organisation terroriste.

Il explique lors de sa comparution qu’en réalité, il est habitué à faire des prêts auprès d’une structure financière décentralisée de Banikoara pour mener ses activités. Il confie que sur chaque moto vendue, il a un bénéfice de 20 000 FCFA. Il réaffirme tout de même n’avoir jamais vendu des motos à des personnes opérant en tant que terroriste. Le procureur, pour sa part, a demandé à la Cour de se déclarer incompétente par rapport à ce dossier. Selon lui, les faits sont de nature criminelle et relèvent de l’instruction.

L’avocat du mis en cause, de son côté, lie l’accusation à un dossier dans lequel son client avait déjà été accusé, mais mis en liberté conditionnelle. Pour lui, il s’agit d’une nouvelle trouvaille des détracteurs de son client pour le remettre en prison. Notons que, ce dossier intervient dans un contexte, où, le nord du Bénin est secoué depuis quelques années par des actes terroristes. Plusieurs unités de police ont été attaquées au cours de ces derniers mois. Des soldats ont également perdu la vie suite à des attaques perpétrée par des terroristes dans plusieurs localités situées au nord du Bénin.