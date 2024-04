Bénin : Après Charles Michel, Makhtar Diop annoncé

Après Charles Michel, le président du Conseil Européen, le Bénin aura l’honneur d’accueillir sur son territoire le directeur général de l’Ifc. Makhtar Diop, puisse que c’est de lui qu’il s’agit, est à la tête de la Société Financière Internationale et séjournera au Bénin du 1ᵉʳ au 3 mai. Selon le communiqué de presse diffusé dans ce cadre, il aura lors de son séjour une rencontre avec le président Patrice Talon avant d’effectuer une série de visites à travers le pays.

Le renforcement du soutien de son institution à la croissance du secteur privé sera au cœur des échanges. Il s’agira aussi de débattre des objectifs du pays en matière de croissance économique, de création d’emplois et de développement durable. On retiendra également que, le directeur de cette institution est à sa première visite au Bénin. « M. Diop effectuera des visites de terrain avec les autorités locales et échangera également avec de jeunes entrepreneurs et innovateurs de Sèmè City pour discuter du potentiel de croissance de l’écosystème des start-up au Bénin. » a annoncé le communiqué de presse publié à cet effet.

Il effectuera également une visite au sein de la Zone industrielle de Glo-djigbé vendredi prochain. Rappelons que, la Société financière internationale (IFC) — membre du Groupe Banque mondiale — est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents.