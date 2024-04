Bénin : Après Homéky, Talon se sépare d’un autre fidèle collaborateur

Johannes Dagnon n’est plus le Conseiller spécial du président Patrice Talon. Pour l’heure, rien ne renseigne sur les réels motifs du limogeage de celui qui était pourtant l’un des plus fidèles de l’actuel locataire de la Marina. Il était jusqu’à son limogeage le Coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation à la Présidence de la République. À mesure que s’approchent les grandes élections de 2026, son nom est agité pour succéder à Patrice Talon. Une brouille est-elle intervenue entre les deux hommes ? Bien malin qui pourra donner une réponse à cette interrogation actuellement.

Il y a quelques mois, contre, toute attente, l’ancien ministre des Sports avait démissionné de son poste. Il s’était prononcé sur la candidature d’un autre proche collaborateur du président Patrice Talon en la personne d’Olivier Boko. Oswald Homeky déclarait notamment que ce dernier était le meilleur candidat pour la présidentielle de 2026. Ces mots n’auront visiblement pas été du goût de Patrice Talon. En décembre dernier, au détour d’un entretien sur la Télévision nationale, Patrice Talon est revenu sur le sujet.

Le cas Homéky…

Il avait particulièrement dénoncé les déclarations de son ancien collaborateur qui remettent en cause la réforme du système partisan. « Comment on peut voir quelqu’un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd’hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion de son candidat à lui, celui qu’il estime peut-être le meilleur pour lui en 2026 au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble ? », s’était interrogé le numéro 1 de tous les béninois.