Bénin : Le Carrefour Vêdoko fermé jusqu’au 31 mai (plan de circulation)

Le carrefour vêdoko est de nouveau fermé depuis ce lundi 22 avril. Cette fermeture sera maintenue jusqu’au 31 mai 2024, selon les précisions apportées par le communiqué de la Société Sirat. Il s’agit d’une mesure qui a été prise dans le cadre de la phase 3 des travaux de déplacement des réseaux. « Il est prévu que le carrefour Vêdoko soit fermé en direction du passage Supérieur de Houéyiho dans les deux sens (venant du carrefour Vêdoko et venant du passage Supérieur de Houéyiho) du lundi 22 avril 2024 au vendredi 31 mai 2024 », indique le communiqué.

Rappelons que, les travaux ont démarré depuis plusieurs mois désormais sur ce tronçon. Initialement prévue pour le 15 décembre 2023, la date de fin de la phase 1 des travaux de déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication au carrefour de Vèdoko avait été prolongée jusqu’au 23 décembre. La phase 2 avait été programmée du lundi 15 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024. La phase 3 qui a été lancée ce lundi devrait initialement commencer le 29 janvier et devrait prendre fin le 08 février.

Publicité

Ces travaux interviennent en prélude à la construction de l’échangeur de Vèdoko. Les travaux de libération des emprises du projet devraient se tenir en trois phases. Il s’agit donc de la dernière phase de déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication. Notons également que, le projet de construction d’un échangeur au carrefour Vêdoko a été initié par le Gouvernement avec l’appui de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et sous la supervision de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT).