Bénin : le gouvernement offre 10 millions à Odile AHOUANWANOU et 5 millions à Marie-Rose LALEYE

C’est une reconnaissance des exploits des athlètes au Bénin. Lors d’une cérémonie au stade de l’amitié Général Mathieu KÉRÉKOU. Le gouvernement, manifestant son soutien aux athlètes nationaux, a décerné des récompenses à Odile AHOUANWANOU et Marie-Rose LALEYE pour leurs performances remarquables aux Jeux Africains d’Accra.

Odile AHOUANWANOU, brillante dans l’épreuve de l’Heptathlon, a reçu un chèque de 10 millions FCFA. Cette somme vient saluer son titre d’or, un exploit d’autant plus significatif qu’il se positionne comme un jalon dans l’histoire sportive béninoise. D’autre part, Marie-Rose LALEYE, dont le talent s’est illustré au Bras de Fer sportif avec deux médailles d’or, a été honorée par une gratification de 5 millions FCFA. Elle se distingue comme la première athlète à ramener l’or au Bénin lors d’un tel événement depuis près d’un demi-siècle.

La cérémonie a également été l’occasion de mettre en lumière d’autres performances notables, telles que la place honorable de l’équipe féminine de basketball 3×3 et celle de l’équipe senior de handball, toutes deux arrivées quatrièmes. Le ministre des Sports, Benoît DATO, a souligné l’importance de chaque participation, reconnaissant l’apport de tous les athlètes, y compris ceux n’ayant pas décroché de médailles.

En plus de ces récompenses individuelles, l’Association Béninoise de Bras de Fer Sportif a été félicitée pour son rôle dans la promotion de cette discipline au Bénin, recevant pour cela une aide financière de 2,5 millions FCFA. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à soutenir et à développer le sport au niveau national.

Le gouvernement a également fait l’annonce de mesures concrètes pour renforcer les capacités des athlètes. Le recrutement de nouveaux entraîneurs et préparateurs physiques, ainsi que la nomination de conseillers régionaux, témoignent de la volonté de professionnaliser davantage les structures existantes.

Lors de cette rencontre, le ministre DATO a rappelé aux athlètes l’importance de leur engagement et les a exhortés à viser encore plus haut. Les mots du ministre résument bien l’esprit de cette initiative : « C’est à vous de jouer, c’est à vous, une fois sur les différentes aires de jeu, de ne penser qu’à la pratique exclusive de votre discipline, parce que nos compatriotes n’attendent que des médailles, encore plus de victoires et de trophées ».