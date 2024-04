Bénin : Le Ramadan sera célébré ce mercredi

La date du Ramadan 2024 est désormais connue. Cette fête musulmane qui marque la fin du jeûne aura lieu mercredi 10 avril prochain. L’annonce a été faite par un communiqué de l’Union islamique du Bénin (Uib). « Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants à sortir massivement de chez nous le mercredi 10 avril 2024 pour répondre à l’appel du rassemblement de l’Aïd », a martelé le communiqué signé par l’imam Idrissou Lemanou Boukary. Il indique notamment que le mercredi correspond au 1er Chawwal 1445.

Le communiqué a également été l’occasion pour le président de l’Union islamique du Bénin de donner quelques conseils à la communauté islamique. « En tant que membres de la communauté musulmane, nous devons nous engager activement dans le dialogue et la coopération avec nos concitoyens de toutes confessions et convictions, dans le but de construire un meilleur avenir pour tous, basé sur le respect mutuel et la compréhension », a rappelé l’imam dans le document.