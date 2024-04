Bénin : Paul Hounkpè a-t-il enfin compris la leçon ?

A la faveur d’une activité politique le week-end écoulé à Ouidah, le président du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) a dit des mots durs au sujet du nouveau code électoral en vigueur au Bénin. Pour l’ancien chef de file de l’opposition et ancien ministre de Boni Yayi, cette loi est une façon d’obliger les Béninois à faire des choix qu’ils ne veulent pas. Mieux, c’est une remise en cause des acquis de la Conférence de 1990.

« Le Code qui est voté là, c’est de l’arnaque ». C’est une déclaration du chef du parti Fcbe, se réclamant de l’opposition. C’était le samedi 13 avril 2024, au lancement des travaux d’une journée de réflexion, de formation et de sensibilisation des femmes du parti Force cauris pour un Bénin émergent à Ouidah. Pour l’ancien chef de file de l’opposition, la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin, n’est pas appropriée.

Publicité

Adoptée le 15 mars 2024 par le Parlement et promulguée par le président de la République, après sa déclaration de conformité avec la constitution prononcée par la cour constitutionnelle, cette loi introduit de nouvelles règles dans le jeu électoral. En effet, pour les élections législatives à venir, seuls les partis qui auront réuni au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales, seront éligibles à la répartition des sièges. En ce qui concerne la présidentielle, le taux du parrainage nécessaire pour la validité des candidatures passe à 15% des députés et maires.

Paul Hounkpè pense que ces nouvelles règles déjà très critiquées au sein de l’opposition et même de l’opinion publique nationale et internationale est une solution complètement inappropriée au problème que vit le Bénin. « Nous avons comme l’impression que les gens façonnent les lois pour obliger les gens à faire des choix qu’ils ne veulent pas. Depuis 90 jusqu’à ce jour, à quel moment les Béninois se sont trompés ? Nous avons toujours opéré nos choix. Maintenant pourquoi veut-on imposer des choix ? C’est comme si les Béninois ne sont plus capables de jugement », déclare Paul Hounkpè.

Selon lui, cette loi électorale est contraire à la volonté et aux aspirations du peuple Béninois. « Comment au nom du développement, on peut remettre en cause tous les acquis de 90 ? Quand on veut nous coudre un habit, au moins il faut prendre notre mesure. On ne peut nous imposer des habits. Quand vous voulez habiller le margouillat, vous devez prévoir où sortir la queue. C’est pour dire que les Béninois doivent être pris en compte avant tout », réagit Paul Hounkpè qui estime que « l’heure est grave ». Mais que faut-il faire ? C’est la question à laquelle il est difficile de répondre actuellement. Puisque l’opposition fonctionne en rang dispersé.

« Malheureusement, que faisons-nous dans l’opposition ? La vérité, il ne faut pas la cacher. C’est en notre sein même que nous faisons la ségrégation. Des gens qui estiment que d’autres sont de l’opposition et que d’autres ne le sont pas. Des gens qui se promènent dans les médias pour vilipender la Fcbe et dire que nous ne pouvons pas atteindre les 10%. Nous combattons qui au juste, la Rupture qui nous affame ou nous-mêmes ? », s’est désolé l’ancien ministre de Boni Yayi pour qui il faut « rebâtir la fierté béninoise ». Car, souligne-t-il, « nos acquis sont en déconfiture ».

Publicité

Belles paroles de celui qui a servi sous le président Boni Yayi, ancien leader du parti dont il est aujourd’hui le patron. On pourrait se demander ce que fait Paul Hounkpè pour unifier l’opposition. Le chef du parti Fcbe aurait pu étaler sur la place publique les démarches qu’il a entreprises en tant que responsable d’un parti d’opposition pour régler par exemple les différends qui l’opposent à son ancien leader charismatique. Il n’y a pas si longtemps que ça, alors que l’opposition soutenu par le peuple béninois dans sa grande majorité, avait été exclue des élections présidentielles avec la mise aux arrêts des candidats Madougou et Aïvo, n’est-ce pas le parti Fcbe qui a laissé ses candidats participer au jeu électoral pour valider le processus ? Et parlant de critiques dans les médias contre la Fcbe, Hounkpè ne s’inscrit-il pas dans la même logique quand il expose la division interne de l’opposition en indexant les autres sans proposer aucune solution de sortie de la situation ? Le ver n’est-il pas dans le fruit ? bien malin qui peut répondre. En attendant, la partie adverse déroule son calendrier.