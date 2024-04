Bénin: Talon échange avec les partis d’Ayadji et Prudencio

Le Président Patrice TALON a accordé une audience à des délégations des partis Renaissance Nationale (RN) et Moele-Bénin, deux partis politiques membres de la mouvance présidentielle dans la journéer d’hier mardi 09 avril 2024. L’information a été rendue publique par la Présidence de la République du Bénin sur son site internet.

Selon les informations rendues publiques, les échanges ont été fructueux et riches en perspectives. Mohamed Awali AKINTOLA, représentant du parti Renaissance Nationale (RN) présidé par Madame Claudine Afiavi PRUDENCIO, et Jacques AYADJI, Président de Moele-Bénin, ont exprimé leur satisfaction quant à la séance à leur sortie d’audience. Ils ont également réaffirmé le soutien indéfectible de leurs partis aux actions du gouvernement dirigé par le Président TALON, soulignant l’importance cruciale de la collaboration entre les forces politiques pour le bien-être et le développement du Bénin.

Au cœur des discussions, plusieurs sujets d’importance capitale ont été abordés. La coordination de l’action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle a été au centre des débats, précise le site de la Présidence. De même, le bien fondé du nouveau Code électoral a été également évoqué au cours de cette rencontre entre le chef de l’Etat et les deux partis qui soutiennent son action.

Les rapports entre les partis de la majorité présidentielle ont également été examinés. Enfin, la préparation des échéances électorales à venir a constitué un autre point essentiel des discussions entre le président Patrice Talon et les deux délégations venues le rencontrer à la Présidence de la République.