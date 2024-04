Bénin : trop de grincements de dents dans le rang de certains malades

Les Béninois souffrant de maladies chroniques sont très mal logés au Bénin depuis quelques années. C’est le cas des dialysés qui était déploré jusque-là. Ces derniers ne sont plus les seuls touchés, car les patients atteints de drépanocytose sont désormais également concernés depuis la suppression du centre de prise en charge de la mère enceinte et de l’enfant atteints de la drépanocytose. Cette situation soulève des interrogations sur les raisons pour lesquelles les usagers d’un secteur aussi vital que celui de la santé rencontrent autant de difficultés.

« Nous sommes abandonnés à notre propre sort depuis des années sans secours, en dépit de nos cris de détresse, de chagrin, d’âpres amertumes personne ne nous vient au secours. Beaucoup d’entre nous sont déjà morts faute de moyens. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une séance de dialyse au Bénin coûte au minimum 70.000f CFA. Or, il faut deux séances de dialyse par semaine et le traitement, à comprendre reste à vie sauf cas Providentiel de guérison ».

Ces propos avaient été tenus par le président de l’association des dialysés du Bénin Edmond Amoussou et illustrent bien la situation désespérée dans laquelle se trouvent ces malades. Après ce cri de cœur de ces malades, c’est le tour, depuis quelques jours, des malades de la drépanocytose au Bénin. Depuis la dissolution du centre de prise en charge de la mère enceinte et de l’enfant atteints de la drépanocytose, ces derniers ne savent plus à quels saints se vouer.

A travers le décret N°2023-436 en date 26 juillet 2023 en effet, le président Patrice Talon a annoncé la dissolution du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la mère enceinte, atteinte de la drépanocytose. Ledit décret en son article 3 a organisé la gestion du personnel et des actifs du centre. Les structures de soins du Centre et le personnel lié à chaque centre ont donc été transférés. Ainsi, cette catégorie de malades est laissée à son propre compte, sans une orientation fixe comme c’était le cas avec leur centre de prise en charge.

A l’analyse, certaines réformes du secteur de la santé mettent à mal certains usagers de ce secteur. Que ce soit la suppression des évacuations à l’extérieur du pays, la situation des dialysés, les réformes concernant même le personnel du secteur de la santé, et maintenant celle des malades de la drépanocytose, plusieurs initiatives prises, certainement dans le sens d’améliorer les performances du secteur de la santé causent de nombreux désagréments aux patients. Le régime de la Rupture devrait se pencher davantage sur ces situations afin de soulager les peines des usagers du secteur de la santé. Car comme le dit la pensée, « il n’y a de richesse que d’hommes ».