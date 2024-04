Bénin: une fillette brulée dans l’incendie d’un entrepôt d’essence kpayo

Un tragique incendie a ravagé un entrepôt clandestin d’essence de contrebande à N’dali, une commune du département du Borgou, le mercredi 10 avril 2024. Au cœur de ce drame, une fillette innocente de moins de 10 ans a été grièvement brûlée, victime des flammes dévastatrices qui ont embrasé le site.

Selon nos recoupements d’informations, le sinistre a été provoqué par l’essence de contrebande, communément appelée « Kpayo », stockée dans cet entrepôt clandestin. La fillette, dont l’identité reste pour l’instant inconnue, se trouvait en train de ranger des bidons d’essence dans le magasin de stockage lorsque le feu s’est déclaré soudainement, piégeant la jeune âme innocente dans un tourbillon de flammes destructrices.

Le bilan de cette tragédie fait état d’un seul blessé, la petite fille, qui a été rapidement prise en charge et transportée en urgence au Centre Hospitalier Départemental Chd-Borgou pour y recevoir les soins appropriés. Cependant, l’ampleur de ses blessures reste encore à déterminer.

Au-delà de cette blessure humaine, l’incendie a engendré d’importants dégâts matériels, avec la destruction de plus de 40 bidons d’essence, témoins silencieux de la violence des flammes. Ce drame soulève une fois de plus la question de la sécurité et de la réglementation autour du commerce d’essence de contrebande.