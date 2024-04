Bénin : voici le montant global alloué aux fédérations sportives en 2024

Le gouvernement béninois a récemment annoncé un financement de 4 milliards 655 millions de francs CFA pour les fédérations sportives et les clubs professionnels pour l’année 2024. Cette subvention s’inscrit dans le cadre des efforts continus de soutien au secteur sportif, selon les informations relayées lors de la cérémonie officielle qui s’est déroulée le 11 avril 2024 au Palais des Congrès à Cotonou. Cette allocation porte le soutien financier total du gouvernement pour l’année à environ 8 milliards de FCFA, y compris d’autres engagements financiers pris plus tôt.

Depuis 2016, l’administration du Président Patrice Talon a augmenté progressivement son soutien financier au sport, avec des allocations qui ont considérablement évolué depuis cette date. Les fonds alloués sont destinés à divers aspects du sport, y compris la professionnalisation, la formation des athlètes et l’amélioration des structures sportives.

Par ailleurs, le ministère des Sports a défini des critères d’attribution de ces subventions pour renforcer la structure des fédérations et des clubs. Ces critères portent sur plusieurs aspects de la gestion sportive, y compris la technique, l’administration, la finance, et la stratégie, afin de promouvoir une meilleure organisation et des résultats sportifs plus compétitifs.

En vue d’une gestion plus rigoureuse des fonds publics, le Ministre des Sports, Benoît Dato, a mentionné l’introduction d’un mécanisme de suivi, d’évaluation et de contrôle des subventions accordées. L’objectif est de garantir une meilleure utilisation des ressources financières et de responsabiliser les structures bénéficiaires. En conclusion, le Ministre a exhorté les fédérations et les clubs à adopter une gestion efficace et responsable des ressources pour favoriser le développement du sport béninois.