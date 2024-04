Biennale de Venise : le pavillon du Bénin grouille de monde

Après l’ouverture officielle au public, le 19 avril 2024, le pavillon du Bénin à la 60ᵉ édition de la Biennale d’art contemporain de Venise grouille de monde. À l’issue de l’inauguration du pavillon jeudi dernier, le public a été admis à visiter les œuvres emblématiques des quatre (04) artistes béninois que sont Romuald Hazoumè, Ishola Akpo, Moufouli Bello et Chloé Quenum.

Les visiteurs de toutes les catégories socioprofessionnelles telles que les professionnels d’art, les collectionneurs d’art, les étudiants et les cadres de tous genres et de diverses nationalités, s’impatientent chaque jour devant le Pavillon baptisé « Everything precious is fragile ».

Publicité

Les visiteurs scrutent chaque compartiment, questionnent sur la thématique qu’elles abordent pour se convaincre du génie béninois et de la détermination du gouvernement à positionner le Bénin sur la scène artistique internationale. Ainsi, le ministre de la Culture des Émirats arabes unis, Sheikh Salem Al Qassimi, accompagné d’une délégation, a visité le Pavillon du Bénin en présence du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Le ministre de la Culture italien, Gennaro Sangiuliano a été également accueilli par son homologue béninois pour la visite de l’exposition « Everything precious is fragile » du Pavillon du Bénin à la Biennale de Venise en Italie.

L’exposition « Everything precious is fragile » incite à une exploration du féminisme africain et singulièrement béninois, mettant en lumière quatre thématiques à savoir : la spiritualité, le Vodun, l’Amazone et la Traite négrière. Pour Romuald Hazoumè, le féminisme africain et notamment béninois mérite d’être célébré car la culture béninoise est gérée par la femme. ‹‹ La spiritualité est protégée par les femmes. Ce sont les femmes qui sont les gardiennes du vodun. C’est pour ça que le culte Guélédé est géré en l’occurrence par ces ashés, des femmes qui ont le pouvoir ››, a-t-il confié sur RFI. Il n’a pas manqué d’évoquer l’histoire des Amazones et de la reine Tassi Hangbé.