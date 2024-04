BRICS: cet état africain veut rejoindre la banque de l’alliance

Le Zimbabwe, un pays d’Afrique australe avec une population de plus de 16 millions d’habitants, a récemment manifesté son désir ardent de rejoindre la Nouvelle Banque de Développement (NBD) des BRICS. Cette démarche ambitieuse est perçue comme un pas significatif vers une intégration économique plus étroite avec les puissances émergentes du monde.

L’annonce de cette volonté d’adhésion à la NBD a été accueillie avec enthousiasme, notamment par Persistence Gwanyanya, économiste respecté et membre du comité de politique monétaire de la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ). Selon lui, l’adhésion du Zimbabwe à la NBD pourrait catalyser le financement de projets de développement cruciaux pour le pays, offrant ainsi de nouvelles perspectives économiques et sociales.

La Nouvelle Banque de Développement, fondée par les membres des BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – est réputée pour son engagement en faveur du soutien aux projets d’infrastructures et de développement dans les économies émergentes et en transition. L’appui exprimé par le Brésil, la Russie et l’Afrique du Sud en faveur de la candidature du Zimbabwe renforce encore davantage son potentiel d’intégration au sein de cette institution financière de premier plan.

L’intégration du Zimbabwe à la NBD revêt une importance stratégique, non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour l’ensemble de la région africaine. En effet, cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de financement pour des projets de développement essentiels, tels que la modernisation des infrastructures, l’expansion du secteur agricole et la promotion de l’entrepreneuriat local.

En outre, cette adhésion pourrait renforcer la position diplomatique du Zimbabwe sur la scène internationale. En collaborant étroitement avec des acteurs majeurs comme le Brésil, la Russie et l’Afrique du Sud au sein des BRICS, le Zimbabwe pourrait jouer un rôle plus influent dans les négociations économiques mondiales et les initiatives de développement durable.

Il convient de noter que l’élargissement des BRICS à de nouveaux membres n’est pas un processus anodin. Le groupe, initialement composé de cinq pays, a récemment ouvert ses portes à d’autres nations telles que l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette expansion témoigne de la volonté des BRICS de consolider leur rôle en tant que moteur de la croissance économique mondiale et de promouvoir la coopération Sud-Sud.