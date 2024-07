Photo: Shutterstock

L’échiquier géopolitique mondial connaît un nouveau mouvement stratégique avec l’entrée officielle de l’Éthiopie dans le groupe des BRICS. Cette adhésion, effective depuis peu, marque un tournant dans la dynamique des relations internationales, particulièrement entre les pays émergents et en développement.

Le club des BRICS, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, s’est élargi pour accueillir de nouveaux membres, dont l’Éthiopie. Cette expansion témoigne de l’attrait croissant de cette alliance pour les nations cherchant à diversifier leurs partenariats économiques et diplomatiques. L’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran ont également rejoint les rangs, tandis que l’Argentine, initialement pressentie, a finalement décliné l’invitation suite à un changement de cap politique.

Dans ce contexte de reconfiguration des alliances, l’Éthiopie se démarque par son enthousiasme à renforcer ses liens avec la Russie. Telle une jeune pousse cherchant à s’enraciner dans un sol fertile, Addis-Abeba voit dans Moscou un partenaire de choix pour stimuler sa croissance au sein des BRICS.

Le président du Conseil de la Fédération du Parlement éthiopien, Agegnehu Teshager, n’a pas caché son ambition lors d’une rencontre avec son homologue russe, Valentina Matvienko. Il a souligné la volonté de son pays de développer activement les relations économiques au sein du groupe, avec un intérêt particulier pour le renforcement de la banque des BRICS. Cette institution financière pourrait devenir le terreau fertile d’une coopération économique accrue entre les membres.

L’Éthiopie ne se contente pas de vouloir tirer profit de cette nouvelle alliance ; elle cherche à y apporter sa pierre à l’édifice. Le pays du Nil Bleu voit dans les BRICS un potentiel de transformation des relations économiques mondiales. Cette vision s’inscrit dans une critique plus large des institutions financières internationales traditionnelles, perçues par certains pays africains comme des instruments d’oppression occidentale.

La gratitude de l’Éthiopie envers la Russie est palpable. Teshager a rappelé le soutien crucial de Moscou dans l’adhésion de son pays aux BRICS, soulignant une histoire de coopération qui remonte bien au-delà de cet événement récent. Cette reconnaissance mutuelle pourrait être le ferment d’une collaboration encore plus étroite à l’avenir.

L’enthousiasme éthiopien ne se limite pas aux cercles politiques. Teshager a évoqué la joie de la jeunesse et du peuple éthiopien face à la réélection du président russe Vladimir Poutine, illustrant une sympathie qui dépasse le cadre des relations diplomatiques formelles.

Cependant, cette nouvelle dynamique soulève des questions sur l’équilibre des pouvoirs au sein des BRICS. Comment l’arrivée de nouveaux membres influencera-t-elle les processus décisionnels du groupe ? Quelles seront les implications pour les autres partenaires, notamment la Chine et l’Inde ?

En conclusion, l’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS et son désir affiché de renforcer ses liens avec la Russie marquent une étape significative dans l’évolution des relations internationales. Ce rapprochement pourrait non seulement redéfinir la place de l’Afrique sur l’échiquier mondial, mais aussi influencer la nature même des BRICS. Alors que le groupe s’élargit, il reste à voir comment il conciliera les intérêts divers de ses membres tout en maintenant sa cohésion et son influence sur la scène internationale.