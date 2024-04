Ce domaine dans lequel la Chine avance à pas de géant

Les plus grandes puissances de la planète se livrent une bataille sans merci dans la conquête spatiale. Pendant de nombreuses décennies, ce domaine était la chasse gardée de deux pays en particulier, à savoir les États-Unis et la Russie. À l’heure actuelle, Washington et Moscou ne sont plus les seuls leaders du secteur spatial. Des pays comme le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, le bloc européen et surtout la Chine sont devenus des références absolues.

L’Empire du milieu n’a rien à envier à ses concurrents américains et russes. La deuxième puissance mondiale s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa stratégie de conquête de l’espace. En effet, l’agence spatiale chinoise a annoncé que ce jeudi soir, un nouvel équipage sera envoyé vers la station spatiale Tiangong. À l’image de la station spatiale internationale, Tiangong est une plateforme réservée exclusivement à la Chine.

Rappelons que depuis 2011, l’Empire du Milieu est exclu de la Station spatiale internationale. En effet, cette année-là, les États-Unis avaient ordonné à la NASA de ne pas collaborer avec la Chine. Pékin a lors pris la décision de construire sa propre station spatiale internationale. C’est ainsi qu’est né Tiangong. L’équipage, le Shenzhou-18, qui sera convoyé prochainement sur Tiangong aura une mission précise.

En outre, l’équipage doit préparer le chemin à l’envoi d’astronautes chinois sur la Lune d’ici à 2030. D’après des sources bien introduites, la mission spatiale Shenzhou-18 sera composée de trois astronautes. Le décollage est prévu pour 20 h 59 locale jeudi (12 h 59 GMT) au Centre de lancement de satellites de Jiuquan (nord-ouest de la Chine). La mission aura pour objectif de rester en orbite pendant six mois, pour mener des expériences sur la gravité et la physique, ainsi que sur les sciences de la vie.

Rappelons qu’en février dernier, la Chine avait dévoilé les noms des engins spatiaux qui devaient transporter ses astronautes sur la Lune. Lanyue et Mengzhou, ce sont ces deux appareils qui vont compléter le puzzle final afin que la Chine puisse atteindre son objectif de faire atterrir un équipage sur la Lune. Lanyue est un atterrisseur chargé de transporter les taïkonautes jusqu’à la surface du satellite de la terre. Mengzhou quant à lui est un véhicule de transport de dernière génération qui apportera une grosse plus-value dans le processus de conquête spatiale de la Chine.