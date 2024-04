Crise en Israël et l’Iran: préoccupé, le Bénin s’exprime et lance un appel

Le Bénin, bien que géographiquement éloigné du Proche et Moyen-Orient, n’en reste pas moins attentif aux tumultes qui secouent cette région du globe. Face à l’escalade des tensions entre l’Iran et Israël, le gouvernement béninois, par le biais du Ministère des Affaires étrangères, a pris la parole ce lundi 15 avril 2024 pour exprimer sa vive préoccupation et émettre des propositions concrètes en vue d’apaiser la situation.

Dans un communiqué officiel, le Bénin a appelé toutes les parties impliquées à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter une escalade qui ne ferait qu’aggraver la sécurité déjà fragile de la région. Cette prise de position diplomatique reflète l’engagement du Bénin en faveur de la paix et de la stabilité internationales, et démontre sa volonté d’agir en tant qu’acteur responsable sur la scène mondiale.

Publicité

Plus qu’une simple déclaration d’intention, le gouvernement de Cotonou a réaffirmé son soutien sans réserve aux initiatives de médiation et de résolution de conflits qui seront entreprises par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et d’autres acteurs internationaux. Lire ci-dessous le communiqué.

COMMUNIQUÉ

La République du Bénin suit, avec préoccupation, l’escalade de la tension nt et appelle la République Islamique d’Iran et Israël, à la plus grande retenue pour éviter une nouvelle dégradation de la sécurité dans la région. Le Bénin réitère son soutien aux efforts et initiatives qui seront entrepris par l’Organisation des Nations Unies ou tous les autres acteurs internationaux, pour apaiser cette situation préjudiciable à la paix et à la sécurité internationales.

Cotonou, le 15 avril 2024