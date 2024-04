Dimanche noir au Bénin : plusieurs morts dans différentes circonstances

Le dimanche 21 avril 2024, un garçon âgé de 11 ans a perdu la vie après avoir été foudroyé. Le drame est survenu à Bouanri, une localité de la commune de Bembèrèké, dans le département du Borgou. En effet, la forte pluie qui s’est abattue sur plusieurs régions du Bénin le dimanche 21 avril 2024 a commencé au moment où le garçon âgé de 11 ans faisait paître les troupeaux de bœufs.

Ainsi, le garçon s’est réfugié sous un arbre. Quelques instants après, l’arbre qui servait de refuge au jeune garçon a été foudroyé, et le garçon n’a pas échappé à la foudre. Il est passé de vie à trépas. Les forces de l’ordre ainsi que les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour les constats d’usage. Ensuite, le corps de la victime a été remis aux parents pour inhumation. Il est convenable de notifier que suite au vent qui a soufflé au cours de la pluie de ce même dimanche 21 avril dernier, six personnes sont décédées après le chavirement d’une pirogue sur le lac Nokoué. Quatre personnes ont été repêchées vivantes. Il s’agit du conducteur de la pirogue, d’une femme et de deux hommes. Deux personnes sont portées disparues.