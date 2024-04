À l’heure où le monde est témoin de tensions géopolitiques croissantes, illustrées par les conflits en Ukraine et à Gaza ainsi que par les frictions entre les États-Unis et la Chine, la course aux armements prend une tournure technologiquement avancée. Dans ce contexte, la Chine fait un pas de géant avec le développement d’un sous-marin propulsé par laser, qui pourrait révolutionner la furtivité et la rapidité des sous-marins de l’Armée de libération du peuple (PLA).

Selon un rapport du South China Morning Post, des chercheurs de l’Université d’ingénierie de Harbin ont mis au point une technique de propulsion basée sur le laser. Cette technologie est en phase de devenir une réalité grâce à des innovations significatives permettant de contourner les défis techniques rencontrés par les pionniers japonais il y a plus de vingt ans. Les lasers génèrent un plasma dans l’eau, créant une onde de détonation qui propulse le sous-marin ou l’arme concernée.

Publicité

Le professeur Ge Yang et son équipe de l’Université d’Harbin ont réussi à améliorer l’efficacité de ces propulseurs lasers. Ils utilisent un revêtement de fibres optiques qui permet de diriger l’onde de détonation, produisant ainsi une poussée comparable à celle d’un moteur à réaction commercial, avec 70 000 newtons de force pour seulement deux mégawatts de puissance laser.

L’aspect le plus novateur de cette technologie est peut-être la création de bulles de cavitation autour du sous-marin, réduisant considérablement la résistance de l’eau. Ce phénomène, connu sous le nom de supercavitation, permet théoriquement à l’engin de se déplacer à des vitesses supersoniques sous l’eau, tout en restant silencieux grâce à l’absence de système de propulsion mécanique.

Les implications de cette technologie s’étendent au-delà des sous-marins. En effet, le même principe pourrait être appliqué à divers projectiles sous-marins, tels que des missiles et des torpilles, amplifiant ainsi le potentiel de l’arsenal naval chinois.

Néanmoins, malgré ces avancées prometteuses, plusieurs défis demeurent. Les chercheurs doivent encore perfectionner la dissipation de chaleur des fibres optiques et la durabilité de l’équipement dans des environnements à haute salinité avant que cette technologie puisse être opérationnelle. La surveillance continue de ces développements par Washington montre l’inquiétude croissante quant à l’avancée de la capacité technologique militaire chinoise, notamment à travers les yeux attentifs portés sur l’Université de Harbin.

Publicité

Ces progrès dans la technologie de propulsion par laser illustrent la dynamique changeante de la guerre navale moderne et positionnent la Chine à l’avant-garde de l’innovation en matière de défense sous-marine, dans un climat international de plus en plus chargé.