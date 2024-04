Lutte contre le terrorisme au Bénin : Talon se tourne-t-il vers Poutine ?

Le phénomène relatif au terrorisme était au cœur d’un échange entre les chefs de la diplomatie russe et béninoise. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires Étrangères, les deux personnalités ont eu un échange téléphonique ce 2 avril sur initiative du ministre béninois Shegun Bakari. Les deux ministres des Affaires Étrangères, au cours des discussions, ont estimé nécessaire de mutualiser les efforts entre leurs pays. « Lors de l’examen des défis en Afrique, l’accent a été mis sur la situation dans la bande sahélo-saharienne, qui continue de se détériorer en raison de la menace terroriste croissante. Dans ce contexte, la nécessité de consolider les efforts des pays de la région pour contrer les groupes djihadistes a été notée », a mentionné le communiqué de la diplomatie russe.

Ils ont également évoqué le « développement du dialogue politique, l’élargissement des relations commerciales, économiques et humanitaires ». Le ministre béninois des Affaires Étrangères n’a pas manqué d’exprimer ses condoléances « aux familles et aux proches des victimes de l’attentat terroriste au Crocus City Hall, a noté la solidarité des Béninois avec le peuple russe et s’est dit convaincu que tous les responsables de ce crime inhumain seraient dûment punis ». Cette information intervient dans un contexte où, plusieurs localités du nord Bénin sont de plus en plus frappées par le phénomène du terrorisme.

Publicité

Plusieurs victimes ont été enregistrées au cours de ces dernières années tant dans les rangs des populations qu’auprès des forces de l’ordre. Les Forces Armées Béninoises, dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, bénéficient d’un appui des États-Unis. Il y a quelques mois, des équipements individuels et collectifs tels que des lunettes balistiques, des effets vestimentaires et du matériel de communication ont été donnés à l’armée béninoise dans le cadre de la deuxième édition du Programme de Sécurisation des Frontières dénommé BORSEC 2. Ce soutien américain vise à renforcer la capacité des militaires béninois dans la lutte contre les groupes terroristes.