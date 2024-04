Madougou et Aïvo : Patrice Talon, seule solution selon le Père Aguénounon

Le directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chant d’Oiseau de Cotonou (Iajp/Co), le Père Eric Aguénounon était dans la matinée de ce dimanche 21 avril l’invité de l’émission « Dimanche C’Politique » de la chaîne de télévision privée Etélé Bénin. Ce prêtre, un habitué des questions politiques a donné son avis sur certains sujets de l’actualité béninoise et est notamment revenu sur la libération des prisonniers politiques au Bénin. Pour lui, la libération de Madougou et Aïvo dépend uniquement d’une volonté politique qui devrait être portée par un seul homme qu’est le président Patrice Talon.

Le Père Eric Aguénounon a profité de sa sortie médiatique ce dimanche pour revenir à nouveau sur la situation des détenus politiques et exilés politiques au Bénin. Le philosophe politique a commencé par faire un procès aux dirigeants africains, qui, selon lui, contribuent à rendre très populaires leurs opposants. Il s’est notamment basé sur la situation du Sénégal où, de la prison, les actuels dirigeants ont atterri à la présidence. Il estime que, la victoire des actuels hommes forts de Dakar est favorisée par le président sortant Macky Sall. « Au Sénégal, si le Pastef est au pouvoir, c’est la faute de Macky Sall. C’est lui qui a fait Sonko. Beaucoup de chefs d’État font leurs opposants. Les chefs d’État africains se fragilisent en se dressant contre l’opposant. Ils se fragilisent en militarisant la liberté. Ils ne se font pas du bien », a déclaré le directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chant d’Oiseau de Cotonou (Iajp/Co) au cours de l’émission.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici