Marche des centrales syndicales au Bénin : Noël Chadaré appelle à une forte mobilisation

La marche projetée par les confédérations et centrales syndicales du Bénin aura bel et bien lieu le samedi 27 avril prochain. Dans une vidéo, le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a lancé un appel à tous les membres de sa confédération syndicale afin qu’une massive participation soit enregistrée à cette activité de protestation.

. Alors qu’il n’était pas signataire du communiqué, Noël Chadaré dit se joindre aux sujets qui font l’objet de cette marche Le but de cette marche pacifique est de manifester contre la cherté de la vie. « La Cosi-Bénin sonne la mobilisation générale des travailleurs, invite tous les militants de la Cosi-Bénin à se joindre à cette marche. Elle sera aux côtés des autres organisations syndicales qui ont fait cette option. Nous invitons tous les travailleurs du Bénin par-delà les chapelles à se mobiliser pour exprimer les mécontentements des travailleurs », a fait savoir Noël Chadaré. « Il faut que tout le monde vienne pour faire bouger les lignes. Le pouvoir doit comprendre qu’il y a une situation de ras-le-bol général », a-t-il poursuivi.

Il y a quelques jours, l’appel à la mobilisation avait été lancé par trois centrales. Il s’agit de la Csa-Bénin de Anselme Amoussou, de la Cgtb de Bachabi Moudassirou et de l’Unstb d’Apollinaire Affewe. À travers ce communiqué, ces responsables syndicaux dénoncent également « la politique destructrice de l’État qui refuse de prendre ses responsabilités pour la hiérarchisation des salaires des travailleurs » du secteur privé et parapublic. Le document a aussi précisé l’itinéraire de la marche. Elle passera par la Bourse du Travail, le grand Carrefour Avenue Steinmetz, carrefour Saint-Michel, carrefour Marina et le carrefour Étoile Rouge.