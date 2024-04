Nouvelle attaque à Malanville: ce qu’on sait

Malanville, une commune du nord du Bénin, est secouée par l’onde de choc d’une nouvelle attaque. Aux alentours de 22 heures, dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, des individus armés non identifiés (IANIs) ont semé la terreur dans l’arrondissement de Garou, laissant derrière eux trois morts et un blessé grave.

Le poste douanier de Monkassa a été le théâtre de cette tragédie, ciblant sans distinction des civils et des agents de sécurité. Parmi les victimes déplorées, figurent un agent de la mairie de Malanville, un militaire et un agent phytosanitaire emportés par la viol3nce aveugle des assaillants. Selon nos recoupements d’informations, les individus ont fait irruption au niveau du poste douanier et ont ouvert le feu sur les personnes présentes.

Publicité

Un autre soldat lutte actuellement pour sa vie dans les unités de soins intensifs, gravement blessé lors de cette attaque barbare. Ces événements récents replongent la région dans l’angoisse et la peur, rappelant douloureusement la fragilité de la sécurité dans cette partie du pays.

Cette nouvelle tragédie après des attaques récentes dans le nord du Bénin. En effet, il y a quelques semaines à peine, le commissariat d’Angaradébou, dans la commune de Kandi, avait été la cible d’une attaque similaire. Bien que cette dernière n’ait pas fait de victimes humaines, elle avait causé d’importants dégâts matériels, laissant présager le danger latent qui plane sur la région.