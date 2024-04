Répression des infractions au code de la route au Bénin : nécessité de tirer les leçons

La police républicaine lance bientôt la deuxième phase de l’opération de répression des infractions au code de la route. Ceci après une première phase au cours de laquelle les béninois et principalement l’Organisation pour Défense des Droits de l’Homme et des Peuples (Odhp) ont relevé des dérapages énormes. Il s’avère alors nécessaire de faire le point selon l’Odhp, de tirer les leçons et de punir les auteurs d’abus pour éviter d’enregistrer pire à la deuxième phase.

« Une opération qui devrait être citoyenne et servir non seulement de contrôle mais aussi et surtout à la sensibilisation des populations donne lieu à des excès de zèle avec des coups et blessures sur des motocyclistes ou des passagers ou des courses poursuite qui finissent par des blessures ou des chutes qui entrainent des pertes en vies humaines ». C’est le constat fait par l’Organisation pour Défense des Droits de l’Homme et des Peuples (Odhp) au sujet de la répression policière actuelle liée aux infractions du code de la route.

