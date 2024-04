Suspension de l’huissier Me Agbogba au Bénin : Ce qu’on sait sur l’affaire

Le gouvernement béninois a finalement décidé de suspendre pour quelques mois l’huissier de justice qui aura fait parler de lui dans le dossier de démolition de plusieurs maisons à Togbin dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique. L’information a en effet été rendue publique à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 avril 2024. On retient de cette rencontre hebdomadaire du président avec ses ministres que Me Bérenger Yaovi Agbogba a écopé d’une suspension de cinq mois.

Dans les détails, il est reproché au mis en cause d’utiliser son costume professionnel pour des revendications personnelles. « Utiliser le costume professionnel distinctif des gens de justice, à des fins personnelles et subjectives pour contester Ia justice et afficher des revendications politiques est gravement contraire aux règles de la profession notamment celle d’huissier, bras séculier d’exécution des décisions de justice », a indiqué le document de l’exécutif à cet effet. Il est également reproché à Me Bérenger Yaovi Agbogba les propos qu’il a tenus pour contester la décision relative à son expropriation.

Il s’agit toujours, selon la décision, d’autant d’éléments qui caractérisent « de graves manquements répétés, contraires à la dignité, au crédit et à l’honneur de la profession d’huissier de justice ». Devant la Chambre des Huissiers de Justice, le mis en cause aurait tout de même reconnu les faits qui lui sont reprochés et présenté ses excuses. Sa suspension provisoire a donc été prononcée selon les sanctions prévues par la Chambre des Huissiers de Justice et le ministre de la Justice.

Rappelons que Me Bérenger Yaovi Agbogba s’est fait connaître par une vidéo dans laquelle il s’opposait à la démolition de sa maison à Togbin dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Perché sur le toit de sa maison dans son costume professionnel, l’homme avait été filmé en train de protester violemment contre la démolition de sa maison.