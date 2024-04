USA: les secteurs menacés par la dédollarisation voulue par les BRICS

Les pays membres des BRICS (et des BRICS+) continuent d’envisager absolument tous les stratagèmes possibles pour sortir de l’hégémonie du dollar. Et si, d’aventure, la dédollarisation souhaitée par des pays comme la Chine, la Russie ou encore le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, venait à se concrétiser, plusieurs secteurs américains s’en retrouveraient vraiment affectés.

Le dollar américain est, toujours, la monnaie la plus utilisée au monde afin de réaliser des échanges commerciaux. Il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’en cas de plan de dédollarisation, l’économie américaine se mette à vraiment en souffrir. Trois secteurs, particulièrement, sont concernés. Il s’agit du marché des changes, du secteur des technologies et enfin, les biens de consommation courante.

Publicité

Quelles sont les conséquences pour la dédollarisation ?

En effet, une baisse en besoin des dollars américains dans les échanges internationaux suppose que le marché des changes connaît un ralentissement certain. Les banques pourraient y perdre en taxes et frais prélevés sur les échanges, notamment ceux à forte ou très forte valeur nominale. In fine, cela pourrait supposer une hausse importante de l’inflation en Amérique du Nord.

L’abandon du dollar pourrait aussi impacter le secteur de l’innovation et de la technologie. L’inflation supposée par les problèmes de change aurait, comme finalité, la hausse importante des prix et donc des composants qui sont utilisés, privilégiés par les géants de la tech (comme Amazon, Nvidia, Meta ou encore Microsoft, Apple et Tesla). Au niveau mondial, les sociétés américaines perdraient énormément en compétitivité.

Une catastrophe annoncée ?

Enfin, la hausse des prix généralisée aurait un impact bien plus large, en touchant in fine les produits de consommation courante. Les Américains pourraient en payer le prix fort. À l’heure où la dette américaine ne cesse de se creuser, la situation pourrait devenir totalement catastrophique, entraînant le pays vers le défaut de paiement (et donc, des répercussions à l’international).