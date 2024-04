Wanep Bénin : 20 ans d’engagement pour la paix et la démocratie

Le Réseau ouest africain pour l’édification de la paix (Wanep-Bénin), a tenu le jeudi 04 avril 2024 au Centre de Documentation et d’Informations Juridique de la Cour d’appel de Cotonou, son Assemblée générale ordinaire, pour le compte de l’exercice 2023. Au menu de cette activité, une communication inaugurale sur le rôle des organisations de la Société civile dans la consolidation de la paix et de la sécurité au Bénin, l’amendement du procès-verbal de l’assemblée générale de 2022, le point de mise en œuvre des recommandations suivi de l’adoption du procès-verbal, la présentation, l’examen et l’adoption du budget prévisionnel exercice 2024, l’adhésion des nouveaux membres du réseau, la démission des membres du conseil d’administration sortant, l’ouverture de l’assemblée générale élective pour le renouvellement des membres du conseil d’administration, la prestation de serment des nouveaux membres du conseil d’administration et leurs allocutions.

‹‹ Tout au long de l’année 2023, notre réseau a continué d’être actif. Nos programmes ont diversement évolué. Car, au niveau de certains programmes tels que »Éducation à la paix et la non-violence », nous demeurons confrontés aux défis de mobilisation des partenaires et des ressources pour accompagner les actions de paix ››, a déclaré Maryse Glèlè Ahanhanzo, coordonnatrice nationale de Wanep Bénin. Outre ce premier point, le manque de dynamisme des 32 organisations membres de Wanep Bénin met également en difficulté la mise en œuvre de ses programmes. ‹‹ C’est le dynamisme des organisations membres qui fait la vie du réseau ››, a rappelé la coordonnatrice nationale.



Ainsi, pour remédier à ce problème, une journée de réflexion est prévue. Julien Oussou, coordinateur régional des réseaux Wanep a indiqué que l’implication des organisations membres constitue un défi régional. Il a témoigné aux membres du Conseil d’administration sortant, sa fierté face à toutes les activités menées avec succès. ‹‹ J’ai espoir qu’encore une fois, les résultats de ces travaux que vous ferez lors de la journée de réflexion ferons qu’on puisse continuer à voir le Bénin comme un laboratoire qui prend de l’avance sur certaines problématiques que nous avons ››, a-t-il dit. Le représentant de GFA Consulting group, Marc Kokoye et Maxime Semondji, président du Conseil d’administration de Wanep n’ont pas manqué à leurs tours de féliciter le bureau sortant. Le président du Conseil d’administration se dit fier d’avoir travaillé avec cette équipe dévouée. ‹‹ Crée en 2003, Wanep Bénin a aujourd’hui 20 ans. Vingt ans de contribution a l’édification de la paix. Le réseau Wanep aussi a fêté le 13 mars 2024 à Accra ses 25 ans. Vingt-cinq ans d’inspiration aux changements ››, a laissé entendre Maxime Semondji. Il a notifié qu’à l’occasion de ses 25 ans, un hymne a été conçu et rendu public pour le réseau Wanep. A l’issu de l’AG élective, Saizonou Bédié est désormais la présidente du conseil d’administration et

Expedit de Souza, vice-président. Fifame Fidele Houssou Gandonou est la Secretaire Generale et Sophie Felicienne Padonou la Trésorière generale. Quant au nouveau conseiller, il s’agit d’Etienne Adossou. Ce nouveau Conseil d’Administration conduira les destinées de la structure pour le mandat 2024-2027. Il faut noter que lors de l’Assemblée générale de ce jeudi, le déménagement du siège de Wanep Bénin sur son nouveau site en construction a été autorisé dès la finition de celui-ci.