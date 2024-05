Maghreb: 890.000 tonnes de déchets fournis par l’UE, voici pourquoi

Déchets électronique. Photo DR

Selon Eurostat, l’institut européen de statistiques, l’Union européenne aurait envoyé en direction du Maroc, pas moins de 890.000 tonnes de matières premières, recyclables. Un volume d’exportation en forte hausse, à +74% (soit +16.7 millions de tonnes) en l’espace de 20 ans seulement.

Dans le détail, ce sont les Pays-Bas qui dominent en la matière, avec plus de 213.000 tonnes de matériel recyclable envoyées au Maroc, devant l’Espagne et ses 143.000 tonnes et enfin, la France, avec ses 95.000 tonnes. Dans le même temps, Madrid a importé plus de 87.000 tonnes de matières recyclables, directement depuis le Royaume.

Le Maroc importe des déchets européens

En y regardant de plus près encore, on voit que ce sont surtout les métaux qui ont été envoyés sur place, puisqu’ils représentent 54% des exportations totales de matières recyclables. Le papier et le carton suivent, représentant, à eux deux, 18 et 11% de la part totale des exportations de matière recyclable, soit respectivement 7 et 4.5 millions de tonnes au total.

Au niveau mondial, le Maroc n’est toutefois pas le premier pays vers lequel les Européens exportent leurs déchets. Ces derniers se tournent surtout vers la Turquie (qui a accueilli un volume de 12.2 millions de tonnes), ainsi que l’Inde (5.2 millions de tonnes), le Royaume-Uni (3.5 millions de tonnes), l’Égypte (1.7 million de tonnes) et enfin l’Indonésie (avec ses 1.5 million de tonnes).

Pourquoi l’UE exporte ses déchets ?

Ces exportations s’expliquent par le fait que l’Union européenne ne dispose pas, à elle seule, de capacités techniques, technologiques et financières pour traiter ces déchets localement. Bruxelles se tourne donc vers des partenaires en mesure de pouvoir les accompagner dans ce traitement, afin de solutionner cette question de la pollution et du recyclage, qu’elle ne maîtrise finalement pas de bout en bout.