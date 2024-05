Afrique : Voici les 10 pays qui attirent le plus de touristes

Le Cap - Afrique du sud (Photo Hotels.com)

Le secteur du tourisme en Afrique, tout comme ailleurs dans le monde, a été profondément secoué par la pandémie de Covid-19. Les restrictions de voyage, les confinements et la peur généralisée de la contagion ont entraîné une chute drastique des visiteurs internationaux. Toutefois, grâce aux efforts concertés pour relancer l’industrie, notamment par l’amélioration des infrastructures et la promotion des atouts naturels et culturels, le tourisme sur le continent commence à rebondir, promettant de dépasser les niveaux pré-pandémiques.

L’Afrique du Sud se distingue comme le leader africain du tourisme selon l’édition 2024 de l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI), se positionnant au 55e rang mondial. Ce succès s’explique par des scores élevés dans des domaines tels que l’environnement général du pays et les infrastructures disponibles pour les voyageurs.

Publicité

Suivant de près, l’Île Maurice, classée 57e au niveau mondial, brille également grâce à ses paysages époustouflants et son accueil chaleureux, faisant d’elle une destination de choix pour ceux en quête de tranquillité et de beauté naturelle. L’Égypte, quant à elle, utilise son riche patrimoine historique pour attirer les touristes, occupant la 61e position mondiale.

D’autres pays tels que le Botswana et le Kenya, classés respectivement 75e et 77e, tirent parti de leurs vastes étendues sauvages et de leur faune exceptionnelle, qui continuent de captiver les amoureux de la nature et de l’aventure. La Tanzanie et le Maroc, se situant dans les 80e rangs, ne sont pas en reste, offrant des expériences touristiques enrichissantes allant des plages splendides aux montagnes majestueuses.

La Tunisie et le Rwanda, bien que plus modestes dans le classement mondial (83e et 93e respectivement), ne manquent pas d’attraits avec des sites historiques impressionnants et des initiatives de tourisme durable. La Namibie clôture ce top 10 africain avec sa 95e place mondiale, grâce à ses paysages désertiques uniques et ses efforts en matière de conservation.

Ces résultats mettent en lumière les performances contrastées des pays africains dans l’industrie du tourisme, soulignant d’excellentes ressources naturelles et culturelles mais aussi le besoin d’améliorer l’environnement général, les infrastructures et la durabilité pour continuer à croître et attirer plus de visiteurs internationaux. Malgré les défis, l’optimisme demeure quant à la capacité de l’Afrique à se hisser parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde.

Publicité

Voici la liste des 10 pays africains qui attirent le plus de touristes, accompagnée de leur classement mondial selon l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) en 2024 :