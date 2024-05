Armement: l’Europe veut s’inspirer d’Israël dans ce domaine

Dôme de fer (AFP)

L’armée israélienne, réputée pour son avancée technologique et son efficacité opérationnelle, détient un atout majeur qui suscite l’intérêt international : le Dôme de Fer. Ce système de défense antimissile a prouvé sa capacité à intercepter et à neutraliser des menaces aériennes avec une efficacité remarquable, atteignant près de 99 % de succès lors des attaques récentes. En raison de son efficacité démontrée, notamment lors des confrontations avec l’Iran, le Dôme de Fer sert désormais de modèle à envisager pour sécuriser d’autres nations contre des menaces similaires.

Face à l’accroissement des tensions géopolitiques, notamment avec les récentes offensives en Ukraine et les menaces provenant du Proche-Orient, l’Europe se sent de plus en plus vulnérable. En réponse, l’Allemagne a proposé en 2022 l’initiative ESSI (European Sky Shield Initiative), soutenue par le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui voit dans ce projet une nécessité urgente pour renforcer la défense européenne contre les missiles et les drones.

L’ESSI prévoit l’acquisition commune de systèmes de défense sol-air existants, y compris l’Arrow 3 israélien, le système allemand Iris-T et le système américain Patriot. Cette initiative vise à créer un bouclier protecteur sur le modèle du Dôme de Fer israélien, adapté aux spécificités et aux menaces européennes. Donald Tusk a souligné cette nécessité lors d’une conférence de presse, rappelant les capacités impressionnantes d’Israël à se défendre contre les attaques aériennes massives.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large où l’Europe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de défense. Le développement de systèmes autonomes tels que l’ESSI représente un pas vers une souveraineté accrue, permettant à l’Europe de mieux contrôler sa sécurité sans s’appuyer principalement sur l’assistance américaine. Ce virage stratégique est motivé par le désir d’une plus grande indépendance dans les décisions politiques et militaires au sein du continent.

À ce jour, 21 pays ont adhéré à l’ESSI, majoritairement des nations de l’est de l’Europe préoccupées par une possible extension du conflit russo-ukrainien. Ces pays cherchent à renforcer leur sécurité face à un environnement international de plus en plus imprévisible.

En revanche, certains grands pays européens comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la France restent en retrait de l’initiative. La France, par exemple, avec l’Italie, a développé son propre système de défense, le Mamba, reflétant une volonté de préserver une certaine souveraineté européenne en matière de défense industrielle et technologique. Cette divergence souligne les défis de l’harmonisation des politiques de défense au sein de l’Union Européenne et pose la question de l’équilibre entre autonomie nationale et coopération régionale.