Asphaltage au Bénin : Tout savoir sur les villes concernées par la phase 2 au Nord

Photo : DR

La deuxième phase de réhabilitation et d’aménagement des pistes sera bientôt lancée à Kandi, Djougou et Parakou. Selon les informations rendues publiques par le gouvernement, il est prévu dans ces villes du nord du Bénin un gros investissement dans le cadre de ce projet d’asphaltage soutenu par les partenaires techniques et financiers. On retient dans la ville de Kandi uniquement, les différentes constructions qui sont prévues sont évaluées à 19,39 milliards de francs F CFA TTC. Il est prévu la construction de 13.31 km de voirie urbaine, 5.8 km de collecteur d’eau pluvial, 2200 arbres d’alignement et 1120 lampadaires solaires.

Dans la ville de Parakou, l’investissement est plus lourd et est évalué à 51,3 milliards de francs CFA. A Djougou, il est évalué à 22,15 milliards de francs. Selon le document qui donne des détails sur le projet, cette deuxième phase de l’asphaltage prend en compte plusieurs grands axes de ces villes. A Parakou par exemple, les quartiers tels que : Ladjifarani, Ladjifarani Petit-père, Bawé, Dokparou, Gbira seront pris en compte dans ce projet avec plusieurs pistes bitumées. Au quartier Banikani, 142,958 seront touchés par des opérations de pavage.

Publicité

Rappelons que, ces différentes réalisations au Nord du Bénin viennent s’ajouter à ce qui avait été déjà fait dans d’autres grandes villes du pays depuis 2016. La phase A a été achevée en 2021 pour 300 milliards de francs CFA. Les travaux d’asphaltage des voies concernent 672 km de voie répartie à travers plusieurs villes de notre pays.

Lire les détails

LOT 7B : PARAKOU Désignation Quartiers concernés Linéaire réel (ml) Type de revêtement RUE 2_262 B Carrefour PAPINI 2-293 B Ladjifarani, Ladjifarani Petit-père, Bawé, Dokparou, Gbira 3299,19 BITUME RUE 1_449 Fin RUE 1-163 Commissariat de Banikani Banikani 1594,94 BITUME RUE 2_293B FIN RUE 2-293A 2-262 B Amanouignon, Bawé, Dokparou 766,24 BITUME Rue 2 _ 231 – Rue 2_168B – Rue 2_233A RNIE 2 2_262 B Al-houda, Zongo, Ladjifarani Petit-père 1501,78 BITUME RUE 1_163 Rue 1-163-Rue 1-171B – Rue 1_322 – Fin pavé rue 1_143 Banikani, Zongo-Zénon, Agba-agba 1 638 BITUME Rue 1_322 Zone a (Portion A) Voie Banikanni fin poteau en passant par l’église Catholique -Université de Parakou(Zone ORTB) – Rue 2_125 au carrefour BIO GUERRA y compris la rue 2_294 d’accès à l’ORTB Banikani 1879,19 BITUME Rue 3-219 B Clôture Lycée Mathieu Bouké Rue 3-172 Tranza 352 BITUME Rue 1-143 Fin pavé Banikani (Marché Rose croix) Croisement avec la rue 1-322 Banikani 142,958 PAVE Rue 1-135 Rue 1-318A Croisement avec la rue 1-322 Banikani 175 PAVE Rue 1-119 Rue 1-318A Croisement avec la rue 1-322 Banikani 135,14 PAVE RUE 1_xx1 Rue hôpital chinois Worou-Tokorou, Gaanon 1 324 BITUME RUE 1_xx2 Rue Ahmadiya Worou-Tokorou 1246,845 PAVE RUE 1_xx3 Ahmadiya-Vers Oroutokorou Worou-Tokorou 334 PAVE

LOT 8B : KANDI Désignation Quartiers concernés Linéaire réel (ml) Type de revêtement RNIE N°7 – Clinique FAABA – Marché secondaire – Fin clôture CEG 2 Al’barika, Banigourou 950,81 BITUME Rue N°1: Rue en face de la Sté LE SAUT – Palais Royal SACCA ZIBIRI 3 – Mosqué El-hadj Tailleur ZEK – RN1E N°7 Banigourou, Zerman-Kouré, Sinikoussou-Béri 1 279,56 BITUME Rue N°5: RNIE N°2 – Buvette Oasis – Maison Toungou – Pavé PGUD2 Madina, Zerman-Kouré, Sinikoussou-Béri 685,35 PAVE Rue n°15bis Bakpara, Kossarou, madina 664,73 BITUME Rue N°2: RNIE N°2 – Maison AZIA BANSOU – Préfecture Kandi – Auto-Ecole BARIC – Ex buvette la fontaine – Mosquée OROU KPAÏ-Pavé PGUD2 Banigourou, Kossarou, Zerman-Kouré 1 130,90 PAVE Rue N°12: RNIE N°2 Maison – Blanche Clinique Zama Layia rue pavée PGUD2 Zerman-Kouré, Madina, Banigourou 911,17 BITUME Rue N°15 Bakpara, Kossarou, madina 1 327,51 BITUME Rue 17 Bakpara 410,00 BITUME