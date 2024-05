Au Brésil, Romuald Wadagni présente les forces de l’Économie béninoise

Photo : Pr Bénin

Au Brésil, le ministre d’État Romulad Wadagni a présenté les avancées enregistrées au Bénin sur plan économique. À la faveur d’une séance de travail avec la délégation béninoise, les autorités de Salvador de Bahia au Brésil ont eu droit aux différentes réalisations qui ont permis au Bénin sur le plan économique d’un connaître une évolution. On retiendra par exemple de la présentation faite par l’argentier national en présence du président Patrice Talon que, « depuis trois ans, l’économie béninoise est classée parmi les cinq économies les plus dynamiques d’Afrique ».

Le ministre d’État a particulièrement insisté sur les performances du Bénin avant l’arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Selon lui, en 2015, le taux de croissance au Bénin était de 2 % environ. Mais au cours de ces huit dernières années et malgré les facteurs tels que le Covid-19 et bien d’autres, le taux de croissance enregistré est supérieur à 6 % en moyenne. Pour lui, le développement n’aura pas qu’économique au Bénin au cours de ces huit derniers mois. Un clin d’œil a été fait au projet Arch qui participe selon lui au développement humain.

Le volet assurance maladie couvre un certain nombre de maladies. Toujours de sa présentation au Brésil, Romuald Wadagni a fait le point des dispositions qui ont été prises pour un mieux être des travailleurs béninois. Il indique ainsi que ces derniers ont eu droit à une augmentation de leurs salaires en décembre 2022. « Quand vous traitez avec l’État béninois, vous savez que vous avez en face un État sérieux, un État qui est transparent dans la manière dont les fonds publics, les programmes publics sont gérés », a réaffirmé le ministre béninois face aux autorités de Salvador de Bahia au Brésil.

Ce fut aussi l’occasion pour Romuald Wadagni de noter que le Bénin a réussi où, beaucoup de pays africains ont échoué. « Le Bénin est le seul pays d’Afrique qui a réussi à lever de la dette sur des marchés internationaux à plus de 30 ans », a par ailleurs insisté le ministre béninois lors de sa présentation. Rappelons que, le président Patrice Talon et sa délégation ont effectué depuis jeudi dernier une visite de travail de cinq jours. Placé sous le signe de « l’amitié et de la coopération » la première journée de la visite du chef d’État béninois a été marquée par une rencontre avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula Da Silva au palais présidentiel à Brasília. Au cours de la rencontre, les deux hommes ont affiché leurs engagements pour un partenariat stratégique entre les deux pays.