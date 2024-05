Bénin : bientôt des formateurs électoraux qualifiés pour la Céna

Photo : DR

Dans la matinée de ce mardi 21 mai 2024 à l’hôtel Azalaï de Cotonou, le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin (Céna) a procédé au lancement d’un atelier de formation des facilitateurs au Programme Bridge. Il s’agit d’une initiative mise en œuvre par GFA Consulting group et financée par la Coopération Suisse. Le principal objectif du programme est de doter l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin de formateurs électoraux qualifiés dans le cadre des prochaines élections qui s’annoncent dans notre pays.

« C’est une occasion rêvée de renforcement de capacités des acteurs importants intervenants dans la chaîne de coordination des opérations électorales. Cette formation permettra de générer de grands formateurs électoraux du Bénin », a déclaré Sacca Lafia lors du lancement officiel de l’atelier de formation de formateurs Bridge. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs partenaires de l’institution.

On peut noter la présence de la Cheffe de la Coopération Internationale Suisse au Bénin, du chef d’équipe par intérim de GFA Consulting, des responsables du Conseil électoral, des représentants des partis politiques, des récipiendaires, et acteurs à divers niveaux. Ce fut l’occasion pour le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin (Céna) d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit de la Coopération Suisse qui a financé ladite formation à travers programme Redevabilité.

De son côté, Elisabeth Pitteloud Alansar, Cheffe de Coopération Internationale de la Suisse au Bénin s’est évertué à rappeler les liens qui lient son pays au Bénin. Selon elle, depuis plusieurs décennies, la Suisse accompagne le Bénin sur la gouvernance démocratique et l’état de droit. Cet accompagnement se traduit particulièrement autour de processus électoraux inclusifs et transparents grâce à la contribution active des acteurs des organes de gestion des élections, de la société civile et des médias.

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’intervient la phase 2 du Programme Redevabilité qui apporte un appui technique et financier à la Commission Électorale Nationale Autonome, à la Plateforme Electorale des Organisations de la Société civile et aux radios locales communautaires pour des élections conformes aux normes et standard internationaux. Elle rappelle particulièrement que le but du programme est de renforcer les compétences et la confiance des acteurs du processus électoral; accroître la sensibilisation aux outils et ressources disponibles pour la construction et la maintenance d’une culture électorale durable et ; encourager une culture de partage des informations et des expériences.

Rappelons également que cette cérémonie de lancement de l’atelier a été l’occasion pour la Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile et la Direction Générale des Élections de présenter le Programme redevabilité au processus électoral. Notons que cette formation qui a commencé ce mardi 21 mai s’étend jusqu’au 30 mai à Possotomé.