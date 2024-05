Bénin : Des agents retardent exprès la délivrance des Casiers judiciaires

Yvon Detchenou (Photo Présidence)

Au Bénin, un système de rançonnement a été démantelé dans le cadre de la délivrance des Casiers judiciaires. L’information a en effet été rendue publique par le canal d’un communiqué du ministre en charge de la Justice. Selon les précisions apportées par le document signé par Yvon Détchénou, il s’agit d’un « stratagème qui a impliqué des retards dans la délivrance des actes ou des absences de réponses ». Plusieurs personnes ont été interpellées dans ce cadre et la procédure suit son cours, selon le communiqué.

Ce fut l’occasion pour l’autorité ministérielle d’annoncer que dès ce jour, des dispositions ont été prises pour respecter le délai de 72 heures que dure la délivrance de cet acte. Le ministre Yvon Détchénou note également que les équipes ont été renforcées pour évacuer toutes les demandes en instance au plus tard le 30 mai. « Le ministère de la Justice et de la Législation rappelle à cette occasion que le casier judiciaire n’est plus délivré dans les tribunaux, mais uniquement en ligne », note le communiqué.

Rappelons qu’en plus de ce service qui, jadis, s’offrait en présentiel, les usagers ne sont plus obligés de se déplacer pour avoir certaines pièces. C’est le cas par exemple des actes de naissances sécurisés qui peuvent se demander et s’obtenir en ligne. Les factures d’électricité et d’eau se paient également en ligne par monnaie mobile.