Bénin : la phase écrite bientôt lancée pour le recrutement d’élèves-agents de Police municipale

Soumaïla Yaya, Directeur Général de la Police républicaine

Dans le cadre du concours de recrutement de mille cent élèves agents de Police municipale au profit des communes de Porto-Novo, Sèmè-podji, Cotonou, Abomey- Calavi, Ouidah, Parakou et Djougou, au titre de l’année 2023, la phase écrite sera lancée samedi 1ᵉʳ juin 2024.

À cet effet, il est affiché pour compter du vendredi 24 mai 2024, au siège des Directions départementales de la Police républicaine, les listes des candidats retenus après les épreuves sportives.

Publicité

Les candidats concernés devront se présenter à six heures dans leur centre de composition conformément à la liste affichée, munis obligatoirement de leur carte nationale d’identité ou biométrique ou de leur passeport en cours de validité. Ils prendront part aux deux épreuves écrites que sont un rapport d’intervention d’une durée de deux heures qui est un compte rendu structuré relatant des informations précises et complètes et une étude de texte sur des questions d’actualité, d’une durée d’une heure trente minutes.

Les centres de composition par département sont les suivants :

– Département de l’Alibori : CEG 1 de Kandi;

– Département de l’Atacora : CEG 1 de Natitingou;

Publicité

– Département de l’Atlantique : CEG 1 d’Allada;

– Département du Borgou : CEG Hubert K. MAGA de Parakou;

– Département des Collines : CEG 1 de Dassa-Zoumè;

– Département du Couffo : CEG 1 d’Aplahoué;

– Département de la Donga : CEG 1 de Djougou;

– Département du Littoral : CEG Sainte Rita de Cotonou;

– Département du Mono : CEG 1 de Lokossa;

– Département de l’Ouémé : Lycée BEHANZIN;

– Département du Plateau : CEG 1 de Pobè;

– Département du Zou : CEG 1 d’Abomey

À l’issue, les candidats seront retenus par ordre de mérite et suivant les places à pourvoir par commune de candidature. ‹‹ Tout candidat, examinateur ou tierce personne, auteur, coauteur ou complice de tricherie ou de tout autre acte de fraude, sera, selon le cas, disqualifié et poursuivi conformément aux textes en vigueur ››, met en garde la direction générale de la police républicaine.