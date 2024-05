Bénin : La police saisit des intrants agricoles et arrête un individu

Un agent de la police républicaine béninoise. Photo : Présidence Bénin

Au cours du week-end écoulé, les éléments de la Police Républicaine ont procédé à la mise aux arrêts d’un individu transportant des intrants agricoles. L’information a en effet été rapportée sur la page Facebook de la Police Républicaine. Le mis en cause est gardé à vue selon les instructions qui ont été données par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. À en croire les détails de cette affaire, la patrouille du commissariat de l’arrondissement de Guéné a intercepté un véhicule de marque AVENSIS, transportant des sacs d’engrais en cours d’acheminement hors du territoire national.

On retient qu’au total, quarante-et-un (41) sacs d’engrais maïs NPKSBZn campagne 2024-2025, Sept (07) sacs d’engrais coton NPKSB campagne 2024-2025 ont été saisis. Le mis en cause ne disposait d’aucun document lui permettant de faire ce type de transport. Tout ceci laisse ainsi penser qu’il s’agit d’un trafic illicite de sacs d’engrais hors du territoire national. Toujours selon la police, la coordinatrice communale de l’AIC après l’inventaire, a constaté que les sacs estampillés 2024- 2025 ne devraient pas se retrouver actuellement en circulation et seraient donc d’origine frauduleuse.

Rappelons que ces opérations de la police interviennent dans un contexte, où le gouvernement béninois a interdit l’exportation d’un certain nombre de produits. Il y a quelques semaines, la douane béninoise a procédé à la fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de Soja à Parakou. Selon les informations rapportées par les médias à ce sujet, cette action des disciples de Saint-Mathieu s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les producteurs qui procèdent à l’exportation de ces produits par des moyens illégaux vers d’autres pays.