Bénin : La rupture fait le point de ses réalisations

Le Ministre Alassane Séidou. Photo: Présidence du Benin

La tournée de reddition de compte annoncée par le gouvernement a finalement commencé. L’étape de ce samedi 25 mai a eu lieu à la mairie de Kandi. Sur scène, plusieurs personnalités de la mouvance sont montées au créneau pour faire le point des différentes réalisations qui ont été faites par le président Patrice Talon. Cette initiative a, véritablement selon les initiateurs, l’objectif de mettre fin aux différentes campagnes d’intoxication qui sont mises sur pied contre le gouvernement.

A l’étape de Kandi, on pouvait noter la présence du Ministre de l’Intérieur Alassane SEIDOU, le président du parti Union progressiste le Renouveau Joseph Djogbénou, les députés élus dans le département, les élus locaux, les responsables des partis Bloc Républicain, Renaissance Nationale, Moele Bénin et tous les sympathisants de la mouvance politique. Ce fut l’occasion pour eux de faire le point de toutes les réalisations qui ont été faites par le président Patrice Talon au cours de sa gouvernance.

Selon Me Joseph Djogbénou, la seule philosophie qui a toujours guidé les actions de Patrice Talon est d’apporter un bien être et un mieux être aux populations du Bénin pour que règne la paix dans les cœurs et dans le pays. C’est d’ailleurs ce qui a caractérisé le discours du ministre de l’Intérieur Alassane Séidou. L’autorité ministérielle indique qu’il est l’heure de sonner la fin de la désinformation. A cette séance de réédition de compte, ce qui a été fait durant les 08 dernières années a été revu.

Il s’agit des avancées sur le plan de la santé, de l’agriculture, du cadre de vie et des transports, de la sécurité, de l’emploi des jeunes et des femmes, des initiatives en faveur des femmes et des groupes les plus vulnérables ont été exposés aux populations. Ils se sont particulièrement attardé sur l’opérationnalisation du programme de cantines scolaires qui permet aux enfants d’être à l’école en plein temps. Les populations ont également eu l’occasion de s’exprimer de remercier le gouvernement pour les choix qui ont été faits. Au cours des prochains jours, la délégation gouvernementale se rendra dans les communes de Karimama, Malanville, Ségbana, Gogounou et Banikoara pour le même exercice.