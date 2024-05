Bénin : le commissaire de Kompa déposé en prison

Dans la commune de Karimama, le commissaire de Kompa, épinglé dans une affaire de vol de pagnes, a été placé sous mandat de dépôt après son audition par le Procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le mardi 21 mai 2024.

L’affaire qui coûte actuellement la liberté du commissaire de Kompa dans la commune de Karimama, remonte au 15 avril 2024. Un jeune homme avait été interpellé pour vol de pagnes. La main avait été aussi mise sur une jeune dame qui serait la receleuse. Ces deux personnes épinglées ont été placées en garde à vue au commissariat de police de Kompa. Ils ont été libérés après 72 heures.

Publicité

D’après les informations, le commissaire aurait été soudoyé pour libérer ces deux individus. Ainsi, le commissaire a été interpellé par la Brigade économique et financière. Il n’a pas reconnu les faits portés à sa charge. Le mardi 21 mai 2024, après avoir été présenté au Procureur de la Criet puis au juge des libertés et de détention, le commissaire de Kompa a été déposé en prison. Trois de ses collaborateurs ont aussi été cités dans le dossier. À l’audition le mardi, l’un des co-accusés du commissaire de Kompa a avoué que ce dernier a reçu de l’argent chez la receleuse, d’après Bénin WebTV. C’est ainsi que le commissaire et un agent de police ont été déposés en prison. Les deux autres co-accusés ont été libérés.