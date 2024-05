Bénin : Le groupe Legrand présente ses premiers « Électriciens certifiés »

Dans la soirée de ce jeudi 23 mai 2024 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou, le groupe Legrand a procédé à la présentation officielle de la première cohorte de son programme « Électriciens certifiés » au Bénin. Cette initiative du spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment vient ainsi corriger deux choses essentielles dans le secteur. Il s’agit d’améliorer la compétence des installateurs / électriciens béninois et par la même occasion mettre à la disposition du public des produits de qualité.

La première cohorte du programme est composée de 9 professionnels intervenant dans le secteur de l’électricité. Au cours de la soirée, ils ont reçu leur certification. Le groupe Legrand, par ce programme, compte d’une part, fournir un accompagnement plus approfondi et personnalisé, d’autre part récompenser la fidélité de ses partenaires électriciens en créant une communauté d’installateurs opérant dans le résidentiel, qui ont l’envie et la capacité de se développer avec Legrand.

Valeur ajoutée aux clients…

La spécificité de ces « Électriciens certifiés » est qu’ils fonctionnent avec une éthique des affaires qui fait écho à l’engagement sociétal du Groupe Legrand qui est d’agir en acteur responsable pour son écosystème. Grâce à la connaissance qu’ils ont des produits proposés par Legrand, ils proposeront des solutions à forte valeur ajoutée à leurs clients. Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a, pour ambition de faire de ces électriciens des ambassadeurs de sa marque. Ils auront également la charge d’être les chantres des bonnes pratiques de l’installation électrique et électrotechnique dans le bâtiment. L’autre mission que ces « Électriciens certifiés » devront accomplir est la sensibilisation de leur entourage sur la nécessité de lutter contre la contrefaçon.

Cette lutte permettra d’éviter les graves conséquences que cause l’usage des produits contrefaits pour les occupants des bâtiments dans lesquels ils sont installés, et aussi pour l’environnement qu’ils détruisent durablement. A cette cérémonie de lancement de la première cohorte du programme « Électriciens certifiés » au Bénin, Laurence KEKE, Directrice Afrique de l’Ouest chez Legrand a tenu à exprimer toute sa gratitude à l’endroit des récipiendaires qui ont placé leur confiance au groupe. « En tant que fabricant, nous sommes honorés de la confiance que des électriciens placent en nos produits et solutions à travers le monde et en particulier au Bénin. C’est une grande responsabilité pour nous de soutenir ces artisans, des acteurs du quotidien des ménages, dans leur développement tant entrepreneurial que personnel », a-t-elle fait savoir.

« Sécurité et fiabilité des chantiers »

« Nous avons souhaité récompenser leur confiance et leur fidélité en prenant l’engagement de les accompagner et de les former pour avant tout être des électriciens performants pour la sécurité et la fiabilité des chantiers sur lesquels ils opèrent », a-t-elle poursuivi à cet effet. La vision, selon elle, est que le programme puisse s’étendre au cours des prochains mois vers d’autres départements du Bénin. De son côté, Kenneth Kuassi, Responsable du Bureau Bénin-Togo du groupe Legrand s’est focalisé sur les grands projets auxquels le groupe a participé au Bénin et les différents produits qui sont proposés aux professionnels du secteur. On note particulièrement que, les produits du spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment ont activement été utilisés dans la construction du nouvel hôpital construit dans la commune d’Abomey-Calavi par le gouvernement du Bénin.

« La qualité des électriciens… »

Au nom des récipiendaires, Thomas Koudjina a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du groupe Legrand. Pour lui, le certificat qui leur a été remis sanctionne un haut niveau d’exigence. « Que ce programme qui vient de commencer ne soit pas un bébé mort-né. Mais qu’il puisse grandir chaque année. Je tiens à féliciter chaleureusement tous celles et ceux qui ont donné vie à ce beau projet qui participera au développement et à la qualité de nos électriciens », a-t-il fait savoir. Rappelons que, la cérémonie de présentation officielle de la première cohorte du programme « Électriciens certifiés » au Bénin a connu la participation de plusieurs partenaires du groupe Legrand.

On peut par exemple citer Batimat Bénin et CEPER (les deux distributeurs officiels de Legrand au Bénin) bien d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la construction tels que les membres de l’Ordre National des Architectes et Urbanistes du Bénin, des bureaux d’études et les associations du secteur de l’énergie que sont : Bénin Energie et WENIB. Le secteur du Numérique était également représenté ; on a pu noter la présence de la SBIN. Enfin, la cérémonie a par ailleurs été rehaussée par la présence des institutions telles que CONTROLEC et l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN).