Bénin: malgré les explications, le doute persiste sur l’absence du ministre de la Culture

Wilfried Léandre Houngbédji (Photo Gouvernement)

Il y a un moment que le ministre béninois de la culture et du tourisme n’est plus visible au Bénin. Les questions étaient devenues nombreuses au sujet de cette absence que certains qualifient de disparition. Le porte-parole du gouvernement a informé en fin de semaine que Jean Michel Abimbola est permissionnaire. Mais cela n’a pas dissipé les doutes. Bien au contraire, cette déclaration a ravivé les interrogations sur le sujet qui défraie désormais la chronique.

Depuis quelques semaines, le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola est absent de la scène publique et même de son poste. Ce constat a alimenté les rumeurs d’une démission clandestine. On annonce même que le leader du Plateau est désormais installé en France avec toute sa famille depuis la Biennale de Venise. C’est pour mettre fin à ces rumeurs que le porte-parole du gouvernement est intervenu sur le sujet en fin de semaine écoulée. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le ministre a sollicité une permission auprès du président Patrice Talon. « Le ministre Abimbola est permissionnaire. Il a pris quelques semaines. Le chef de l’État l’a autorisé et il se repose… Il avait besoin d’un peu de recul », a-t-il confié aux journalistes, vendredi dernier. Le ministre est absent ; mais son poste n’est pas vacant. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement assure qu’un autre ministre assure actuellement l’intérim en attendant le retour de Jean-Michel Abimbola.

Cette annonce faite par le porte-parole du gouvernement, au lieu de dissiper les doutes, les a plutôt raviver. De mémoire de Béninois, c’est la première fois qu’on entend parler de ministre permissionnaire, ayant besoin de quelques semaines de recul. S’il s’agissait de vacances gouvernementales, on comprendrait que tous les ministres sont au repos. Mais dans le cas de jean Michel Abimbola, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas non plus une absence justifiée par un motif sanitaire ou autre. On évoque un moment de recul qui justifierait l’absence du ministre de la culture du territoire national. Que cache t-on au peuple béninois? Et si on ne cache rien, alors pourquoi Jean Michel Abimbola devrait bénéficier de ce privilège de s’absenter quelques semaines parce qu’il a besoin de recul. Recul par rapport à quoi? Recul pourquoi? Et pourquoi devrait-il quitter le Bénin pour ce soi-disant recul et qui plus est avec toute sa famille? Puisque le porte-parole du gouvernement n’a pas démenti la rumeur selon laquelle Jean Michel Abimbola et sa famille seraient en France. Dans l’esprit des Béninois, le doute reste entier. Il faut davantage de lumière sur ce qu’on peut désormais appeler le dossier Jean Michel Abimbola.