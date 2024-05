Bénin-Nigéria : Un nouveau poste-frontière bientôt opérationnel

Le Bénin et le Nigéria ont franchi une nouvelle étape dans le cadre de la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. En effet, de sources bien renseignées, une réunion interministérielle de haut niveau s’est tenue ce mardi 21 mai 2024 au poste des douanes de Sègbana. La forte délégation béninoise conduite par le ministre Romuald Wadagni, Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a rencontré les autorités nigérianes.

Le poste-frontière de Segbana

On retiendra ainsi de cette rencontre que les deux parties ont décidé de rendre rapidement opérationnel le poste-frontière entre Segbana au Bénin, Tsamiya et Anguwar Sule Wara au Nigéria. Pour atteindre cet objectif, un comité conjoint bipartite a été créé. Le but de cette initiative est de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays via le port de Cotonou.

A cette rencontre, les représentants des deux pays ont décidé également de réactiver la commission mixte permanente entre le Bénin et le Nigéria pour discuter périodiquement des sujets communs aux deux pays et travailler à résoudre les différends communautaires entre les pays, la prochaine session de la commission se tiendra mi-juin prochain. On retiendra également que, les opérateurs économiques sont déjà autorisés à débuter leurs opérations commerciales via le port de Cotonou. L’autre décision majeure issue de cette rencontre est la décision des deux parties en lien avec la construction du pont sur la rivière Ouara, prévu dans le cadre de l’aménagement et du bitumage de la route KANDI-SEGBANA-FRONTIERE NIGERIA VERS SAMIA.